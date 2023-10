Crisis habitacional en Caleta Olivia: Intento de usurpación a viviendas en construcción

Carlos Aparicio, secretario de Gobierno del Municipio de Caleta Olivia, pronunció enérgicamente el intento de usurpación de viviendas en construcción del programa “Casa Propia”, cerca del barrio Rotary 23.

Aparicio no solo destacó la importancia de la paz y el respeto en la comunidad, sino que también repudió firmemente la quema de una de las viviendas durante el incidente.

Lo sucedido la noche anterior con las viviendas del programa Casa Propia fue calificado como un hecho lamentable por Aparicio. Además, señaló que este incidente expuso un modus operandi de individuos que, en su opinión, están más interesados en obtener cargos políticos que en el bienestar de Caleta Olivia y su pueblo.

Aparicio afirmó: «El odio no puede ser jamás el motor para el accionar, y aquellos que fomentan estas prácticas, sepan que tenemos dos millones de razones para decirles que no; que los aprietes en la vida democrática no funcionan«.

Si bien reconoció que existen desafíos pendientes en la problemática habitacional de la ciudad, Aparicio subrayó que la destrucción de viviendas, como ocurrió con la quema de una de ellas, no es la solución. Desde su posición en el Gobierno, respaldó la decisión del intendente Fernando Cotillo y reafirmó su compromiso de trabajar con amor y esperanza para construir una Caleta Olivia ordenada y respetuosa hacia los demás.

El Secretario de Gobierno concluyó: «No queremos nada que no sea el bienestar común y la posibilidad de pensar en una ciudad más humana. Repudiamos la quema de viviendas y llamamos a la paz y el respeto como fundamentales para nuestro progreso».

Comentarios

comentar