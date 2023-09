Talleres de Estimulación Cognitiva en el Hospital Zonal: fortaleciendo la memoria y el bienestar de los adultos mayores

El próximo 1 de octubre, se celebra el Día Internacional del Adulto Mayor, una fecha que reconoce la importancia de esta población en la sociedad y resalta la necesidad de brindarles apoyo y cuidados adecuados. En el Hospital Zonal, la Licenciada en Psicología Daniela Justiniano lidera junto a un importante equipo de profesionales, un innovador taller de estimulación cognitiva dirigido a personas mayores con el objetivo de fortalecer su memoria y su bienestar emocional.

La iniciativa surge como respuesta a la creciente demanda de apoyo en la comunidad de adultos mayores que experimentan dificultades en registrar datos e información, una problemática que tiende a agravarse con el tiempo. La Licenciada Daniela Justiniano, del Departamento de Salud Mental del Hospital Zonal, comentó en diálogo con Voces y Apuntes: «Después de la pandemia, nos replanteamos cómo abordar las necesidades comunitarias, y notamos una creciente demanda entre las personas mayores en cuanto a la dificultad para procesar información. Comenzamos a diseñar estos talleres el año pasado, y este año hemos ampliado la oferta para incluir a aquellos que están en el primer nivel de estimulación cognitiva. Queremos brindarles herramientas para estimular su mente y ayudarles a procesar información de manera más efectiva, evitando frustraciones. Estas herramientas son aplicables en su vida diaria y también tienen un componente preventivo para problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad o el duelo».

El taller ha reunido a participantes de diversos sectores, logrando un enfoque integral y saludable en el proceso de estimulación cognitiva. Entre las personas que han encontrado un valioso apoyo en este programa se encuentran Mirta Alonso, quien compartió su experiencia: «Para mí, este taller ha sido fundamental. Siempre fui una persona activa, pero después de la pandemia, me sentí angustiada y al borde de la desesperación. Decidí buscar ayuda por mí misma y descubrí este taller de memoria al que asisto desde el primer día. Estoy agradecida a todos los guías porque he aprendido mucho sobre mí misma y hoy me siento muy bien. Yo era una de esas personas que no creía necesitar ayuda de psicólogos, pero este taller me ha ayudado a avanzar. Es un lugar al que no quiero faltar y que no quiero dejar, porque me hace bien».

Carmen Zeballos, otra participante del taller, compartió sus impresiones: «Soy nueva en este taller. Siempre me he sentido como alguien que controlaba todo, pero últimamente noté que se me escapaban muchas cosas, incluso las más simples. A mis 70 años, esta situación me preocupó, y cuando supe de este taller de cognitividad, me acerqué y encontré un espacio maravilloso. Aquí encontré respuestas y herramientas que son valiosas. Algunas parecen pequeñas, pero pueden revertir muchas situaciones».

El taller de estimulación cognitiva en el Hospital Zonal se ha convertido en un refugio de aprendizaje y apoyo emocional para los adultos mayores, demostrando que la búsqueda de ayuda y el cuidado de la salud mental no tienen edad. En el Día Internacional del Adulto Mayor, esta iniciativa destaca la importancia de proporcionar a esta comunidad las herramientas necesarias para vivir una vida plena y saludable.

Escuchá la entrevista completa:

Comentarios

comentar