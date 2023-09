Destacados resultados para Santa Cruz en la primera jornada de los Juegos Evita

Este martes, lxs deportistas santacruceñxs comenzaron a competir en las finales nacionales de los Juegos Evita 2023, que se realizarán hasta el 30 de septiembre en la ciudad de Mar del Plata.

Durante el primer día de competencia, el bádminton provincial cosechó sus primeros triunfos. En la rama femenina sub 14, ganaron en singles y mixtos, midiéndose con las provincias de Neuquén y Jujuy respectivamente. En masculino, el triunfo se dio ante el Chaco. En básquet femenino 5v5 sub17, las chicas vencieron a La Rioja por 62 a 54. Los chicos del sub15 vencieron a Catamarca y Santiago del Estero. En sub17, nuestro equipo masculino venció a La Pampa por 113 a 58.

El cestobol femenino no pudo ante Formosa, cayendo por una diferencia de 18 tantos. En futbol femenino sub16, Buenos Aires venció por 3 a 0. En futsal femenino sub15, nuestro equipo superó a Catamarca por 4 a 0; en tanto que, en la rama masculina, obtuvieron la victoria frente a Buenos Aires por 3 a 1.

En cuanto al atletismo para personas con discapacidad, Emilio López se quedó con el oro en los 150 mts llanos; Cárcamo Lara oro en salto en largo sub 18 clase 15; Zaira Laime primer puesto en lanzamiento de Bala sub 14 clase 20; Fuentealba Marcela plata en salto en largo sub 16 clase 20; Muñoz Noelia oro en 1500 mts clase 20; y medalla de bronce para Mauricio Ferreyra en salto en largo.

Respecto al karate, el equipo santacruceño tuvo una primera jornada favorable, quedándose con el triunfo en kumite (combate) ante Río Negro; destacándose las participaciones de Santiago Martínez y Thiago Villarroel. En cuanto a katas (formas), nuevamente Lua Romero tuvo una excelente participación; sumado al gran desempeño del equipo completo durante dicha jornada.

Las chicas de handball sub14 vencieron a La Rioja por 20 a 11, en tanto que las chicas sub16 no pudieron con Buenos Aires por 19 a 35. El handball masculino sub14 venció a el Chaco por 37 a 32. En cuanto a los deportes de playa, el handball femenino sub14 no pudo ante Buenos Aires por 2 a 0; en masculino vencieron a Jujuy por 2 a 0.

Respecto al hockey femenino sub14, el resultado fue 4 a 0 a favor de Santiago del Estero. En masculino, el conjunto mendocino venció por 1 a 0. En cuanto a patín artístico masculino, se finalizó en el puesto 11. En rugby femenino, las chicas cayeron ante Salta y Entre Ríos.

En tiro femenino sub15 finalizaron en sexto y noveno lugar. En tiro con arco masculino se concluyó la jornada en el puesto 13.

Continuando con el voleibol femenino sub17, el conjunto provincial cayó ante Tucumán por 2 a 0; y en masculino, vencieron a Neuquén por 2 a 1. En la variante de playa femenino sub14 cayó ante Mendoza por 2 a 1. En la rama masculina sub14, vencieron a Jujuy por 2 a 0.

