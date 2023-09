Alicia acompañó a Taty Almeida, histórica referente de “Madres de Plaza de Mayo”

La gobernadora Alicia Kirchner participó de la presentación que realizó este jueves, Taty Almeida, integrante de la línea fundadora de “Madres de Plaza de Mayo”. Una vez más, llegó a la capital de Santa Cruz, para llevar adelante una exposición en el marco de “Empoderar”, iniciativa del Gobierno Provincial a través de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos.

En este sentido, este jueves en el Aula Magna de la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), se llevó realizó la disertación ante el público en general. Esta propuesta se concreta, además, en el marco los 40 años ininterrumpidos de democracia en la Argentina.

Durante el encuentro, Almeida presentó detalles del libro “Alejandro, por siempre amor”, que recopila poemas escritos por su hijo Alejandro Almeida desaparecido durante la última dictadura cívico militar.

En ese contexto, mandataria provincial valoró la presencia de Taty en la ciudad de Río Gallegos y destacó su espíritu de lucha y militancia de los Derechos Humanos. “En este momento cada uno de nosotros tiene que militar con mucha fuerza estos 40 años de democracia”, remarcó. A la vez indicó que la militancia por los derechos humanos va más allá del partido político al que se pertenezca, es algo transversal en nuestra sociedad.

Por otra parte, se refirió a la política y dijo que la misma no es una enfermedad como muchos la quieren plantear sino que es el instrumento para transformar realidades. “Es un instrumento inteligente porque permite trabajar para el bien común”, agregó.

“Acompañar a Taty es acompañarla desde la militancia. Madres línea fundadora y las distintas organizaciones de derechos humanos buscaron ese camino. El haber declarado a la Ex Esma, patrimonio de la humanidad es algo que celebré y me acuerdo que nuestras cooperativas de Argentina Trabaja como la pusimos en valor”, expresó Alicia en otro tramo de su alocución. Además, subrayó que eso fue mucho más que bajar un cuadro. “Siento que nos tenemos que multiplicarnos con los jóvenes, tenemos que caminar por los distintos territorios. Siempre tenemos que recordar que si hay distintos grupos que defienden el bien común y tienen la mirada en los derechos humanos y que piensan y sueñan con transformar la realidad, no habrá ninguna confusión acerca de la libertad y para eso tenemos que jugarnos”, sostuvo.

Acompañaron la jornada, la ministra de Desarrollo Social, Belén García; la secretaria de Estado de Derechos Humanos, Nadia Astrada; la vicedecana de la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN, Eva Balcázar; y la Directora de DDHH del Ministerio de Cultura de la Nación, Fabiana Almeida.

Sobre Empoderar

Mediante la Ley N° 3.808, se constituyó la instancia formativa “Empoderar” destinada a todas aquellas personas del ámbito de la administración pública provincial, establecido e institucionalizado mediante Ley N° 3.808 el pasado 13 de octubre del 2022. Con esta formación, se busca promover el fortalecimiento para la promoción en materia de derechos humanos, sus ejes se centran en el desarrollo de estrategias de prevención, igualdad y participación.

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, trabaja en la línea de acción Memoria, Verdad y Justicia, como uno de los ejes fundamentales en cuanto a políticas públicas en materia de Derechos Humanos refiere.

El programa de formación está enfocado a poner en conocimiento a las personas de los procesos de defección política y violación sistemática de los derechos humanos durante los procesos dictatoriales, y propone como objetivo general lograr sociedades más respetuosas de los derechos individuales y colectivos inderogables, para construir identidad santacruceña con la realidad histórica de la provincia dentro de la historia nacional.

Almeida: “2023 – 40 Años de la Recuperación de la Democracia”

En su visita, Almeida brindó una exposición sobre derechos humanos en contexto de cumplirse 40 años ininterrumpidos de democracia.

Lidia Stella Mercedes Miy Uranga nació el 28 de junio de 1930 en Belgrano, Ciudad de Buenos Aires, mejor conocida como Taty Almeida, es docente y activista argentina por los derechos humanos e integrante de la ONG Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

El secuestro y desaparición de su hijo Alejandro Almeida, de 20 años, el 17 de junio de 1975, por la organización paramilitar de derecha “Triple A” la alentó a que en 1979 integre las Madres de Plaza de Mayo, comenzando así su camino de militancia por los derechos humanos, y su incansable lucha en reclamo por la aparición con vida de su hijo, y por memoria, verdad y justicia.

Taty afirma que no sabía de la faceta poética de Alejandro, su hijo detenido desaparecido, y narra cómo encontró los 24 poemas que él había escrito en las últimas páginas de su agenda, al día siguiente de su desaparición, aquel 17 de junio de 1975, y sostiene que los textos que dejó su hijo son testimonio de la sensibilidad y el compromiso político y social de la generación del 70”, y que, al rescatar la obra de un detenido desaparecido, se transforma en un homenaje a las 30 mil personas detenidas-desaparecidas y parte del patrimonio cultural de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

El libro se conforma con los textos originales de puño y letra acompañados con comentarios de compañeros sobrevivientes, amigos y familiares y se presentó por primera vez en el año 2.008, a 33 años de la desaparición de Alejandro, en conjunto con Pascual Spinelli, militante cultural, editor y director del DVD documental que se agregó luego en el año 2.010, grabado y filmado en los estudios de Radio Nacional, tratando a cada poema como un guion. Así, cada obra recitada por estos artistas fue cobrando una nueva dimensión, con dibujos, imágenes, pinturas y una base musical que va del tango y bossa nova al rock nacional, excepto para el poema premonitorio dedicado a Taty, “Si la muerte me sorprende lejos de tu vientre…” que lee y también musicaliza Serrat, con el tema “Para la libertad”.

En 2011 el libro fue declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y en 2012 por la Secretaría de Cultura de la Nación. Actualmente continúa presentándose en centros culturales, escuelas, clubes de barrio, universidades y sindicatos en Argentina, como así también en Chile, Francia, España y Filipinas, y especialmente en Italia, donde se realizó una edición bilingüe con el apoyo de las cancillerías y donde Taty Almeida, como Madre de Plaza de Mayo, ha sido declarada Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Torino.

Comentarios

comentar