Fortalecimiento de los vínculos internacionales: Alicia recibió al embajador de Francia en la Casa de Santa Cruz

En el marco de la agenda de trabajo que desarrolla la gobernadora Alicia Kirchner en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mantuvo un encuentro con el embajador de Francia en Argentina, Romain Louis Nadal. El mismo tuvo lugar en las instalaciones de la Casa de Santa Cruz, sitas en 25 de Mayo 279. Acciones conjuntas, el desarrollo productivo y cooperación técnica, fueron algunos de los temas abordados.

En la oportunidad, la mandataria provincial fue acompañada por la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Cecilia Velázquez; el director de la Casa de Santa Cruz, Andrés La Blunda; y la subsecretaria de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Ana María Cortés, quien destacó que durante la reunión se profundizaron los temas que viene trabajando de manera conjunta el Gobierno con Francia a través de su Embajada. En ese sentido, expresó: “En esta oportunidad se puso en valor y en agenda, la posibilidad de promover la declaratoria como Patrimonio de la Humanidad del proyecto Cueva de la Manos y los sitios asociados a la Cuenca del Río Pinturas que consta de 82 sitios arqueológicos”, explicó.

A la vez, destacó que durante el encuentro se habló de la intención de aumentar las exportaciones de la carne de cordero a Francia. “De este modo se puso en agenda, la evaluación de cuáles serían los otros canales dado que Santa Cruz ya exporta carne de guanaco, la idea sería llegar a otros puntos de consumo como, por ejemplo, supermercados. Entonces lo que se hará es evaluar cuáles serían los mejores lugares y estrategias”, comentó.

Por otra parte, se focalizó especial atención en el fortalecimiento de la cooperación técnica. “Tenemos antecedentes al respecto, de Francia con Los Antiguos en la producción de fruta fina y la idea es retomarla, teniendo en cuenta las posibilidades que presenta el territorio”, agregó.

Temas tales como becas estudiantiles, el fortalecimiento de la enseñanza del idioma francés, y la importancia de obtener de Francia cooperación técnica en materia de cuidado de patrimonio subacuático, teniendo en cuenta que Santa Cruz tiene el museo subacuático más austral del mundo en Puerto Deseado, fueron considerados en la reunión.

En ese contexto, se presentaron las potencialidades de la energía en Santa Cruz, ya sea a partir de energías renovables como las no renovables. “De hecho se habló acerca de la explotación de recursos no renovables en lo que respecta a Palermo Aike, que alberga potenciales reservas de gas y petróleo no convencional”, expresó.

El temario abordado fue de gran interés para el diplomático que se encuentra en Argentina desde el pasado mes de agosto y comienza sus contactos con las provincias de nuestro país priorizando su encuentro con la gobernadora de Santa Cruz.

