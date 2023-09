Vessvessian: “El crecimiento de Santa Cruz se dio con el diálogo y una mirada clara en el desarrollo”

Así lo manifestó la diputada Nacional por la Provincia de Santa Cruz, Paola Vessvessian, en el marco del acto encabezado por la gobernadora Alicia Kirchner en la Casa de Santa Cruz, sita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado con motivo de la presentación de los “Hechos para Crecer”.

En este sentido, la diputada nacional rescató que no se puede “conformar equipo si no se tiene la claridad de cuáles son las metas y los objetivos”, y subrayó que Alicia “tenía metas y objetivos para todas las áreas”.

En cuanto a su propia tarea, recordó que le tocó ser Ministra de Desarrollo Social en la primera etapa de la gestión de Alicia, etapa a la que calificó de “muy dura y difícil, pero pudimos salir adelante porque teníamos mística, estábamos en el territorio, cerca de la gente”.

Luego continuó su argumentación al detallar que se logró superar el contexto de esa primera gestión “porque construimos institucionalidad, le dimos gobernanza”.

Asimismo, consideró que “la Gobernadora puedo pensar más allá, yo me acuerdo el día que me llamó, me dijo: ‘quiero conformar un acuerdo social, pero nos están tomando el ministerio, tenemos un conflicto’; dijo ‘no importa, tenemos que mirar para adelante, pero quiero que confíes, y al conflicto lo reconvirtamos al diálogo’, y así fue”.

“Con el diálogo y la mirada clara de que el eje era el desarrollo y el crecimiento de Santa Cruz, en todos los aspectos; en el económico, en lo productivo, en lo social, en lo cultural y rescatando las habilidades y las realidades que teníamos en la Provincia”.

Sobre este tema en particular, Vessvessian afirmó que “no hay recetas mágicas”, y que la implementación de las políticas llevadas adelante por la Gobernadora se consiguió “recorriendo cada localidad de la provincia”.

Asimismo, la diputada puntualizó: “Lo que nosotros hicimos fue estar en cada una de las ciudades, sabiendo y siendo muy sinceros con la realidad”. Por lo que, en ese momento, se planteó: “Tenemos esto, con esto veamos qué podemos hacer. Cuando haya más vamos a poder distribuir más. Nosotros creíamos que había que distribuir mejor, pero no podíamos distribuir lo que no teníamos”.

Por último, destacó que, “esto de tener una política sostenible en el tiempo, con gobernanza, hizo que nosotros pudiéramos hacer un montón de paritarias; tal vez la Gobernadora no lo ha dicho, pero se han hecho convenios colectivos de trabajo, se apunta al trabajo, al desarrollo con rostro humano, porque nosotros no sólo mirábamos a un sector sino a toda la realidad de nuestra provincia”.

(Fuente: AMA Santa Cruz)

