Alicia: “A la provincia de Santa Cruz hay que pensarla en su desarrollo”

La gobernadora Alicia Kirchner presentó este viernes el balance de los ocho años de gestión enmarcados en Hechos Para Crecer. Ante la comunidad, dialogó sobre los aspectos más salientes y el punto a punto de las políticas públicas y acciones proyectadas para la provincia. “Entre todos y todas, piensen como piensen, trabajemos por Santa Cruz”, enfatizó.

La primera mandataria santacruceña presentó ante la comunidad, en el Teatro del Obispado de Río Gallegos, el balance los ocho años de gestión. Durante su alocución, analizó cada una de las áreas de Gobierno, sus políticas públicas e impacto económico, social y de desarrollo. Asimismo, presentó el punto a punto de las 37 propuestas para la provincia de Santa Cruz, de cara al cambio de gestión gubernamental.

En principio, señaló: “Lo que queríamos hacer es dar a conocer hechos que sabemos y que los vemos todos los días, pero puntualizarlos, porque siempre creo que hay que mirar desde dónde parte uno y a dónde va y lo que falta hacer. Tenemos la obligación como equipo de gobierno de hacerlo”.

En primera instancia, recordó el inicio de la gestión en 2015 e hizo un recorrido hasta llegar a la actualidad: “La verdad que cuando iniciamos nuestra tarea creo que no pensamos con qué inconvenientes nos íbamos a encontrar, pero teníamos ganas de transformar y dar todo por Santa Cruz. En ese momento, nos tocó definir y transformar, definir casi con nada de plata, pero si con muchas ganas de hacer”.

Por consiguiente, indicó, “uno piensa que cuando realmente prima más el hacer, hay muchas cosas que pueden realizarse que parecían imposibles”. No fue fácil, sostuvo, “porque muchas de las personas de la provincia sufrían, porque había quedado bastante desgastada nuestra realidad”.

Describió que, por aquel entonces, “nosotros no sabíamos cómo decirle que esto iba a cambiar con esfuerzo, queda lindo para el discurso, pero en la realidad la gente la pasaba mal”. Recordó, en este sentido: “Los hospitales estaban devastados, no teníamos profesionales ni técnicos, algo imperioso para dar respuestas, incorporamos profesionales y técnicos aun en la realidad que teníamos. Pedimos al entonces presidente de la Nación, el ingeniero Macri, y no la recibimos”.

“Teníamos discusiones con el equipo, porque cada uno exigía su realidad, y todos tenían razón, pero no alcanzaba. Eso no nos quitó la fuerza. Con tu decisión ayudas a otros o perjudicas a otros”, señaló.

En otro tramo, agradeció a los distintos gremios, “hoy seguimos discutiendo, pero supieron entender la situación, desde el 2015 a la fecha se llevaron adelante 649 paritarias, esto es diálogo permanente, no sé en cuantas provincias se dialogó de esta manera”.

Seguidamente, recordó que, en los inicios, había 43 alquileres de edificios públicos, de los cuales 30 fueron dejados afuera, con lo cual hoy sólo quedan 13: “Funcionaban los ministerios, centros y demás en alquileres tremendos. Además, el gobierno provincial no tenia vehículos, salvo ambulancias que estaban en un estado decaído, y no tenia la movilidad que tenia que tener emergencia social, policía, bomberos, sin equipamientos”.

Por consiguiente, puntualizó, “alquilábamos edificios y medios de movilidad, de a poco se fue transformando, de las ambulancias teníamos que recuperar 120, hasta ayer eran 97, incorporamos tres más, así que nos faltan 20”.

En este escenario, Alicia expresó: “Les agradezco a los santacruceños que tuvieron el aguante, porque acuérdense como empezamos”. En 2015, continuó, “teníamos en gastos corrientes, comprometidos el 150 % del presupuesto, es decir, teníamos un déficit de un 50 %”.

“Creo que hay que tener en cuenta, para cualquier situación de la vida, que la realidad no cambia de un día para el otro, cambia un poco todos los días, eso es lo que hay que tener, la esperanza. Veo las situaciones que estamos viviendo, viene ese desencanto, pero hay que tener memoria, porque el crédito con el FMI se adquirió en un gobierno y lo tiene que pagar no otro gobierno, sino el pueblo de la Argentina. Cuando hablamos de defender derechos hay que saber defenderlos”, profundizó la primera mandataria.

En el balance, recordó la creación de la ASIP: “Existía una recaudación propia de organismos, pero no había una cuenta única, fue algo que aprendí de Néstor, así creamos la ASIP que fue la que empezó a coparticipar a municipios, no sólo a la provincia, fue un cambio absoluto y total, ordenando los ingresos”.

A nivel educativo, en tanto, Alicia valoró la Beca 60 Años de Santa Cruz: “Cuando lanzamos ese programa de becas, decía ¿cuándo lo vamos a ver?, y cuando se piensa desde el desarrollo no es apretar un botón. Apostas al desafío para crecer o haces aquellas cosas que iluminan ese día y después no cambian nada. Nosotros apostamos a ese proceso de transformación que no se puede ver de inmediato. Hay muchos jóvenes que hoy están con las becas”.

En términos productivos, la gobernadora recordó que, a nivel nacional, Santa Cruz ocupa el sexto lugar en exportaciones y, en industria metalífera de oro y plata, la provincia se posiciona en el primer lugar. “Es decir que entregamos al país, aportando para el país, en este momento, de una manera significativa”. Mientras que la exploración del Macizo de Puerto Deseado alcanzó el 38 %.

“Se va a llegar mucho más allá del gobierno que toque, porque pensamos en un proyecto santacruceño”, enfatizó Alicia.

Seguidamente, dialogó sobre las obras fundamentales para el crecimiento de la provincia con el programa UniRSE: “Decidimos hacer una obra de gran envergadura como es el interconectado El Pluma – Perito Moreno – Los Antiguos, cuando empezamos nos miraban raro, porque con fondos provinciales nunca se hicieron, siempre nacionales o internacionales, pero si queríamos el desarrollo, el interconectado era fundamental, entonces definimos que mediante UniRSE, de Responsabilidad Social Empresarial de las mineras, se desarrollara. Hoy estamos a la altura de Perito Moreno, nos falta llegar a Los Antiguos, pero estas localidades van a tener energía por interconectado, no con las reservas frías. Hoy en la provincia hay ocho localidades que todavía se manejan con reservas frías, son motores que funcionan con combustible, y la gente que vive en esos lugares paga la luz como si tuviera interconectado”.

“Son pequeñas grandes cosas que no se ven, pero son las que mueven la rueda para el desarrollo de nuestros lugares”, aseveró Alicia quien agregó que, por ejemplo, la planta de agua en Caleta Olivia produce entre 11 a 12 millones de litros de agua por día.

“Nuestra provincia tiene posibilidades de desarrollo productivo increíbles, pensar en eso, no es tocar un botón. Primero hay que realizar varias tareas como para poder encontrar ese camino”, mencionó.

En términos de educación, Alicia recordó que Santa Cruz fue la única provincia que no dejó de lado la escuela técnica en el momento que se cerraron en todo el país. “Hoy tenemos 20 escuelas técnicas, 18 públicas, y dos públicas de gestión privada”, expresó.

En otro tramo, la gobernadora describió: “El otro día fuimos a Palermo Aike a ver los equipos que se están armando para poner todo en funcionamiento y la verdad es que es tremendo, eso se llama trabajar con la roca madre de una manera diferente, con pozos verticales de unos 3 mil metros de profundidad y 1.500 horizontales. Se dice que será la segunda Vaca Muerta, creemos que en marzo ya vamos a tener los primeros indicios del desarrollo de este pozo que se está estableciendo, es una tecnología complejísima. Ese desarrollo futuro que no tengo dudas será Palermo Aike, tiene su tiempo, pero es uno de los caminos que tenemos que seguir, de hecho, ya nos estamos preparando”.

Alicia, en tanto, hizo un repaso por los 37 puntos marcados para la proyección de Santa Cruz y recordó que no dependerán de una sola gestión, “sino las distintas que se den a lo largo de los años, a Santa Cruz hay que pensarla así, hay que pensarla en su desarrollo. Los que nacimos aquí y los que vinieron queremos muchísimo esta tierra”.

Para cerrar, “Tenemos las capacidades, pero tenemos que aprender a trabajar en colectivo, a ser solidarios, a tener esperanzas, algo que siempre pido es equipo, compañerismo, no personalismos, que no llevan a ningún rumbo. Sino las ganas de transformar Santa Cruz. Entre todos y todas, piensen como piensen, trabajemos por nuestra provincia”.

Comentarios

comentar