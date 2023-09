González: «Quiero que estudien y sepan que cuando se reciban van a poder trabajar de lo que estudiaron»

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, encabezó hoy un acto en el que se entregó equipamiento tecnológico a la Escuela Industrial de Procesos Energéticos (EIPE) de Río Gallegos, junto al presidente de YPF, Pablo González. En su discurso, destacó la importancia de la educación técnica y la energía para el desarrollo de la provincia, y recordó la Becas 60 Años. Además valoró la igualdad de oportunidades.

«YPF es la empresa más grande de la Argentina. El año pasado facturó 18 mil millones de dólares y tuvo gastos por 13 mil millones de dólares. YPF no se dedica solo a los hidrocarburos, sino también a las energías renovables. Somos la segunda empresa que produce energía renovable en el país, con 500 megas en energía eólica y 100 megas en energía solar«, dijo González.

El presidente de YPF también se refirió al Parque Eólico de Cañadón León, inaugurado este año en Cañadón Seco, y señaló que Santa Cruz puede generar más energía eólica, pero que se necesita una mayor inversión en la línea de transmisión.

Asimismo, destacó el vínculo entre la educación y la producción. «Nosotros queremos darles a ustedes estudiantes no solo las computadoras, sino conocimientos, que aprendan y el día de mañana los elijan para trabajar en las enormes oportunidades que tiene esta provincia. El mundo está mirando Vaca Muerta y hay un proyecto que cuando el gas se enfría, se exporta y todo eso hace que haya un movimiento económico en los recursos no renovables«, sostuvo.

Finalmente, hizo hincapié en la igualdad de oportunidades. «Alguien me dio la posibilidad de estudiar en las escuelas públicas y en la técnica. Alguien pensó que en igualdad de oportunidades no significa que todos salimos del mismo lugar por eso hay que dar oportunidades a todos y no solo al que tiene plata. Dirigiéndose a los estudiantes dijo: quiero que estudien, que sepan que hay trabajo y cuando se reciban, van a poder trabajar en lo que estudiaron«, concluyó.

Comentarios

comentar