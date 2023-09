Kala Bidner: la joven promesa de la música Argentina, habló sobre su carrera y su transformación artística

En una entrevista exclusiva con el programa matutino «La Mañana en Patagonia,» Kala Bidner, la joven promesa de la música argentina, compartió detalles de su inspirador viaje musical. A sus 19 años, Kala Bidner ha cautivado a audiencias de todo el país con su talento y dedicación a la música.

Bidner, quien ha estado inmersa en el mundo de la música desde los tiernos 5 años, reveló en la entrevista cómo se dio cuenta de su pasión por la música a una edad temprana. «Tengo 19 años y estoy en la música desde que tengo 5,» dijo Bidner. «A los 10 años me di cuenta de que era mi sueño, cuando me tocó cantar en un show de Franco De Vita en el Luna Park.»

La joven artista también compartió su experiencia en el inicio de su carrera, que comenzó junto a su hermana en un dúo de covers. Sin embargo, a los 14 años, Kala Bidner decidió seguir en solitario y lanzó su primer tema propio, marcando el inicio de una exitosa carrera musical.

Durante la pandemia, Bidner atravesó una crisis artística que la llevó a cuestionar su estilo musical. «En la época de la pandemia me agarró con una crisis por el estilo musical, como que estaba haciendo lo que le gustaba a la gente, pero no lo que me gustaba a mí,» confesó Kala. Sin embargo, esta crisis resultó ser un punto de inflexión en su carrera, ya que la llevó a redescubrir su autenticidad artística. «Después de eso, me empecé a encontrar a mí misma,» añadió.

Uno de los momentos más destacados de su carrera hasta el momento fue su actuación en el Movistar Arena, donde interpretó una reversión con Cristian Castro. «Este año fue super importante para mí, porque pude cantar una reversión que hicimos con Cristian Castro en el Movistar Arena y eso fue muy importante,» dijo Bidner emocionada. «Se me empezaron a dar otras cosas muy importantes que yo no las puedo creer.»

Kala Bidner ha demostrado ser una artista talentosa y apasionada que ha sabido perseverar en su corta carrera. Su historia inspiradora y su autenticidad en la música la han convertido en una figura prominente en la escena musical argentina.

Escuchá la entrevista completa:

