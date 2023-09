Alicia: “Creo firmemente en la juventud y no dejen que releguen sus ideales”

La gobernadora Alicia Kirchner participó hoy de la apertura del Parlamento Juvenil del MERCOSUR, en las instalaciones del Complejo Cultural Santa Cruz de la ciudad de Río Gallegos. El mismo cuenta con la presencia de estudiantes de toda la provincia. Resaltó el encuentro y valoró la participación.

El Parlamento Juvenil del MERCOSUR surgió en 2009 con el objetivo de buscar implementar en escuelas secundarias espacios de diálogo institucional. En ese marco, se concreta la instancia provincial en la ciudad de Río Gallegos.

Al igual que en ediciones anteriores, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner se hizo presente en dicho parlamento a los efectos de interactuar con estudiantes de las localidades de Los Antiguos, Perito Moreno, Las Heras, Pico Truncado, Cañadón Seco, Caleta Olivia, Puerto Deseado, Jaramillo, Puerto San Julián, comandante Luis Piedra Buena, Gobernador Gregores, Río Turbio, 28 de Noviembre, El Calafate, El Chaltén y Río Gallegos. Fue acompañada por la titular de la Cartera de Educación, Cecilia Velázquez; el vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, Ismael Enrique; la secretaria Regional de Vínculo con la Comunidad, Ninette Milostic; y la coordinadora Provincial de Estudiantes, Antonella Bórquez.

En ese contexto, la mandataria provincial se dirigió a los presentes, resaltando la presencia de los jóvenes porque aportan e intercambian ideas y posiciones. Además, valoró que puedan hablar con lo que piensan.

“Creo que esto va a ser muy fructífero, espero que tengan un fin de semana hermoso de trabajo responsable. Los jóvenes ponen lo que sienten y lo importante es que puedan conciliar las distintas miradas. Creo profundamente en la juventud, comencé de muy joven también a trabajar, a militar en lo social«, remarcó. A la vez sostuvo que la impulsó «siempre esa búsqueda de mayor justicia social, de mejor calidad de vida, de abrir oportunidades para otros y otras, y estaba convencida; si hay algo que les puedo transmitir es que estén convencidos de lo que hacen, aunque se equivoquen, pero lo importante es hacer las cosas con coherencia«.

Continuando con su alocución, Alicia consideró que los errores y el compromiso sirven para uno vaya construyendo distintos caminos. “Nunca me imaginé que iba a ser Gobernadora de la Provincia, pero sí siempre luché por los derechos de las otras y de los otros, para que la gente esté mejor. La vida me fue llevando, pero también el pensamiento del trabajo colectivo. Es muy bueno hablar de equipo, algunos llegan de manera individual, el egoísmo los puede y cuando se caen el porrazo es grande. Sin embargo, cuando trabajás con un equipo tenés un producto colectivo y eso te da una fuerza diferente; siempre en un equipo se reparten las responsabilidades”, expuso.

Dirigiéndose, especialmente a los parlamentarios los alentó a actuar: «Participen siempre, este es el mensaje que les quiero dejar. No se dejen manipular por nadie; déjense llevar por las ideas que tienen, por el proyecto que sostienen».

“Es muy importante que ustedes estén trabajando por nuestra provincia. Sé que cada uno de ustedes está acá por los temas que plantearon, pero también por cómo vamos a trabajar por Santa Cruz, cómo hacer más grande a la Provincia; uno va aportando y cada gobierno, pero nunca hay que ir para atrás”, agregó.

En otra parte de su alocución, expresó: “Somos una provincia riquísima, que tiene polos de desarrollo productivos muy importantes, pero hay que trabajarlos y tener una mirada global. Por eso insistimos tanto en la formación de las escuelas técnicas y que estén orientadas al desarrollo productivo”.

Antes de concluir, la Gobernadora volvió a subrayar la importancia de participar. “Es muy importante la participación, no tengan miedo. Hablen y aprovechen que tienen la oportunidad. Me imagino que, de este parlamento seguramente muchos van a desarrollarse en las distintas ramas que tiene nuestra provincia, pero también en la política. Se necesita gente que participe, organice, esté en la comunidad y que tenga creatividad”. En ese sentido, recalcó: “Te comprometes cuando tenes convicciones. Cuando estas convencido de lo que haces, ahí viene el compromiso sino lo que haces es sentarte en una silla. Necesitamos los aportes de todos y todas ustedes. Aporten, den líneas, discutan sus ideas, pónganlas en valor y no tengan miedo de hablar, aprovechen”.

“En estos parlamentos se dieron como resultado ideas muy buenas y hay muchos compañeros y compañeras que hicieron de esas ideas, proyectos que después se profundizaron y mejoraron. Creo firmemente en la juventud y no dejen que releguen sus ideales. Los ideales son los que sostienen los proyectos. Los ideales son el fuego que los hace caminar y que nunca se detengan”, finalizó.

Agenda del Parlamento Juvenil del MERCOSUR 2023

A lo largo de tres jornadas, abordará la presentación de los ejes de trabajo establecidos y sus respectivos moderadores. Luego procederán al armado de las comisiones de trabajo y el desarrollo del intercambio.

En el día de mañana los parlamentarios realizarán la redacción y lectura de las conclusiones, y la socialización de los proyectos. A continuación, tendrá lugar el acto eleccionario de los estudiantes que representarán a la provincia, y la correspondiente proclamación de los estudiantes elegidos para ser nuestros voceros en la Instancia Nacional del Parlamento Juvenil del MERCOSUR.

La tercera y última jornada, tendrá lugar en la Honorable Cámara de Diputados con el inicio de sesión para la lectura del documento provincial a cargo de los estudiantes electos, la votación del documento provincial.

