Massa: «Barrio por barrio, casa por casa construyamos el triunfo que nos permita empezar un nuevo gobierno el 10 de diciembre»

Así lo afirmó el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria en un acto en el Microestadio Malvinas Argentinas junto a los movimientos populares.

Quiero que todos quienes estamos acá le brindemos un aplauso a los miles de compañeros que están afuera, que no pudieron entrar, que nos están acompañando y que de alguna manera lo que reflejan es el enorme nivel de organización, la enorme voluntad militante, las ganas, el deseo, la voluntad, la determinación de que el 10 de diciembre empecemos un nuevo gobierno en la Argentina para seguir el trabajo de incorporación de los sectores populares a la economía formal argentina.

Ayer pusimos en marcha la devolución del IVA para los trabajadores de hasta 700 mil pesos en la compra de la canasta. Ayer pusimos en marcha la devolución del IVA para más de 7 millones de jubilados por hasta 18.800 pesos y les agregamos un bono de 15.000 pesos. Ayer pusimos en marcha la devolución del IVA para los más de 2.700.000 monotributistas en la Argentina. Y todo eso salió en los medios. Pero no salió en ningún lado que ayer también pusimos en marcha para los beneficiarios de Potenciar la devolución del IVA por 18.800 pesos, que ayer pusimos en marcha.

Mandamos al Congreso una ley para que en la canasta básica alimentaria no se cobre más el impuesto al valor agregado, ni en la leche, ni en la carne, ni en la fruta, ni en la verdura, ni en los alimentos, ni en los productos de higiene personal ni de hogar.

Queremos ver que todos aquellos que se llenaron la boca hablando de que en la Argentina había que bajar impuestos, si ahora van a levantar la mano cuando se trata de bajar los impuestos a los que menos tienen en la Argentina. Queremos ver si tienen el coraje, la determinación de promover la economía formalizada.

Hoy estuve en La Rioja, inauguramos viviendas, estuvimos además inaugurando un Centro de Desarrollo Infantil donde trabajan muchas compañeras como ustedes, promotoras comunitarias, cuidando a pibes de 45 días a 3 años.En un momento me preguntaron cómo íbamos a hacer para salir de esta situación que a veces se da mucho en los barrios, que es esta idea de que el comerciante no le quiere dar la boleta a cada uno de los laburantes cuando compra.

Esta idea de que se quedan con el efectivo y compran en negro, que muchas veces es en realidad, usando distribuidoras de alimentos, la cadena de financiamiento en negro de grandes empresas de la Argentina.Y entonces plantee que para promover con mucha más fuerza el uso de la tarjeta sueldo, el uso de la tarjeta de débito, íbamos a volver a algo que muchos de los que están acá son jóvenes, no se van a acordar, que era el lote de IVA, que era la idea de la AFIP pidiendo esos datos de las facturas que hoy no hacen falta juntarlas, pero que de alguna manera nos permite saber que en los barrios, que en el interior del país se usa la tarjeta de débito y esa inversión que hace el Estado llega a la gente.

Cuando el IVA se bajaba en el precio de los productos y se transformaba en margen empresario, muchos de los que hoy critican la medida se callaban la boca, pero ahora que lo transformamos en una devolución directa al bolsillo y a la cuenta del laburante, del jubilado, del desocupado, del beneficiario de un programa social, se quejan.

No hay impuesto más regresivo que el impuesto al valor agregado, no hay impuesto más injusto porque paga lo mismo el que vive de un programa social que el que es director de un banco o de una empresa, y eso lo tenemos que cambiar en la Argentina. Por eso les pido, digámosle a nuestros compañeros, a los trabajadores, a los jubilados, a los beneficiarios del AUH, a los monotributistas, que saquen la tarjeta de la billetera, que además se evitan que les choreen en el barrio.

Muchas veces ustedes saben que cuando se anda con efectivo, se queda activo de los delincuentes con la tarjeta. Cada uno de ustedes es dueño de su cuenta, de sus ingresos y además de la devolución por parte del Estado de su ingreso a partir de esta decisión que tomamos.

Quiero también pedirles que sean garantes de que cada trabajador, cada jubilado, cada beneficiario de cualquier programa social pueda cobrar su reintegro, porque esos 18.800 pesos por mes de cada una de las devoluciones es de ustedes, es de la gente, no puede quedar en manos de cuatro vivos.Quiero compañeros venir a comprometerme en la defensa de la idea de país que compartimos con todos los movimientos populares.

Venimos a decirles que vamos a defender la universidad pública, gratuita, de calidad, inclusiva, con las becas para nuestros pibes. Que vamos a defender la formalización de la economía popular que es hija de la crisis del 2001, pero que además se agudizó entre el 2015 y el 2019. Que vamos a defender la soberanía nacional, no sólo a la hora de reivindicar que las Malvinas fueron, son y serán Argentina, sino también a la hora de plantear que queremos ser un país soberano y que, como en algún momento hicieron Lula y Néstor, queremos decirle al fondo, tome acá tiene lo suyo, vaya a ser la Argentina, queremos definir nuestro futuro.

Venimos compañeros a plantearles la necesidad de defender los valores de la solidaridad frente al sálvese quien pueda. Vayamos a decirle a cada madre que no queremos vivir en un país donde el laburante que se ha echado del laburo no tiene derecho a la indemnización, que no queremos vivir en un país donde los pibes vayan armados al colegio porque se plantea la libre venta de armas, que no queremos vivir en un país donde en lugar de proteger la vida se promueva la venta de órganos como si fuera un commodity más cuando se trata de lo esencial para vivir.

Queremos vivir en un país que tenga un Estado que mide, cuide y proteja a los que más necesitan, que queremos ir a cada barrio con las intervenciones para tratar de recuperar la idea de que el derecho al agua y las cloacas son parte de los derechos del nuevo tiempo, el término de derechos humanos y que creemos, como anunciamos hoy en La Rioja, que cada argentino tiene derecho a su lote, cada familia en su tierra, ponemos en marcha un programa de lotes con servicio usando las tierras ociosas que tiene el Estado para que ninguna familia tenga que andar como mendigo.

Por eso, queridos compañeros, queridas compañeras, como dice la consigna que nos acompaña en la convocatoria de esta noche, ciudad por ciudad, barrio por barrio, casa por casa, chacra por chacra, rancho por rancho, fábrica por fábrica, comercio por comercio, vayamos a buscar a cada argentino, a decirles que sabemos que estamos en deuda, que esa deuda la vamos a pagar, que venimos al nuevo gobierno para devolver el ingreso, para distribuir mejor y para hacer crecer a la Argentina, pero sobre todas las cosas, compañeros y compañeras, que venimos a defender la identidad de nuestra patria, frente a aquellos que plantean que somos un país de mierda, les contestamos que somos orgullosamente argentinos, si mañana muriera y volviera a nacer, volvería a elegir la Argentina. ¡Viva la patria, viva Argentina! ¡Gracias compañeros!

Abrazarlos, agradecerles y pedirles un esfuerzo: ciudad por ciudad, barrio por barrio, casa por casa, construyamos el 22 de octubre el triunfo que nos permita empezar el 10 de diciembre un nuevo gobierno: por el trabajo, por la educación, por el desarrollo, por la inclusión de los que menos tienen. Eso depende de nosotros.

