La Liga Nacional tiene calendario confirmado para su temporada número 40

Se dio a conocer el fixture de partidos de la Liga Nacional de básquetbol, que se pondrá en marcha el 3 de octubre.

El Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC) dio a conocer el calendario de la Fase Regular de La Liga Nacional, que esta temporada celebrará sus 40 años, con una renovada imagen en su logo.

El torneo se pondrá en marcha el 3 de octubre con el partido entre Quimsa y Zárate, y contará con un total de 38 encuentros (19 por equipo) en su fase regular, que finalizará a finales de mayo.

Cabe destacar que el certamen tendrá un parate el 22 de octubre debido a las Elecciones presidenciales. Además, habrá una pausa parcial durante los Juegos Panamericanos, que se disputarán del 20 de octubre al 5 de noviembre.

Otro punto importante es que, previo al receso y tal como sucedió el año anterior, se disputará la Súper Copa de La Liga, la cual la jugarán Quimsa de Santiago del Estero (campeón de la temporada 2022/23) y Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (campeón de la Copa Súper 20). Esta competencia está pautada para el 20 de diciembre en sede neutral.

Por otro lado, tras concluir la primera fase, los mejores clasificados de la tabla jugarán la Copa Súper 20.

Los primeros partidos de la temporada regular de la Liga Nacional

Martes 3/10

Quimsa vs. Zárate Basket

Miércoles 4/10

La Unión vs. Gimnasia

Unión vs. Instituto

Jueves 5/10

Obras vs. Ferro

Olímpico vs. Zárate

Regatas vs. Argentino

Viernes 6/10

Comunicaciones vs. Instituto

La Unión vs. Platense

San Martín vs. Gimnasia

Unión vs. Riachuelo

Sábado 7/10

Boca vs. Ferro

Oberá vs. Argentino

Olímpico vs. Independiente

Domingo 8/10

Comunicaciones vs. Riachuelo

San Martín vs. Platense

Lunes 9/10

Gimnasia vs. Unión

Oberá vs. Peñarol

Quimsa vs. Independiente

Martes 10/10

Boca vs. San Lorenzo

Miércoles 11/10

Gimnasia vs. Comunicaciones

Platense vs. Unión

Regatas vs. Peñarol

Jueves 12/10

Obras vs. San Lorenzo

Viernes 13/10

Independiente vs. La Unión

Platense vs. Comunicaciones

Domingo 15/10

Peñarol vs. Boca

Zárate Basket vs. La Unión

Martes 17/10

Argentino vs. Boca

Ferro vs. Regatas

Miércoles 18/10

Peñarol vs. Obras

Zárate Basket vs. San Martín

Jueves 19/10

Ferro vs. Oberá

Instituto vs. Olímpico

Riachuelo vs. Quimsa

San Lorenzo vs. Regatas

Viernes 20/10

Argentino vs. Obras

Independiente vs. San Martín

Boca vs. Gimnasia

Sábado 21/10

Instituto vs. Quimsa

Riachuelo vs. Olímpico

San Lorenzo vs. Oberá

