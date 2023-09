Ex pacientes de Aníbal Lotocki se juntaron para pedir justicia: «Nos estamos muriendo»

Este miércoles 13 de septiembre se congregaron en la Asociación Argentina de Actores, varias figuras famosas y victimas anónimas para exigir la detención de Aníbal Lotocki, cirujano señalado como el responsable de las muertes de Silvina Luna, Mariano Caprarola.

Durante la conferencia que llevó adelante Fernando Burlando con la participación Gabriela Trenchi, Pamela Sosa, Stefi Xipolitakis entre demás damnificados se escucharon los testimonios de las víctimas que expusieron sus dolencias y afecciones de salud, tras operarse con el cuestionado cirujano.

“Nos estamos muriendo. Siento eso minuto a minuto”, aseguró Raphael Dufort, uno de los pacientes que lo había denunciado en Uruguay y ahora lo hizo en la Argentina. «Hay chicas que no se animan a hablar por miedo. Hay que tratar de que cumpla la condena que corresponde a este médico, si se le puede llamar así”, comentó, por su parte, Canela Devoto, una influencer que también lo había denunciado.

Por su lado, Pamela Sosa también habló sobre su experiencia. “Quiero mandar un mensaje sobre los cuerpos, eso perfecto que nos presiona a tener esto, los mejores glúteos. Me operé cuando tenían 20 años. Yo no me quería. Me tendría que haber mandado a mi casa, pero a este hombre lo único que le importaba era llenarse el bolsillo de dinero”, sentenció.

🔴 Justicia por Silvina Luna y las víctimas de Aníbal Lotocki 🗣️ Fernando Burlando: "Es un reclamo pacífico" Cc @Intrusos pic.twitter.com/IWMTxxwvap — América TV (@AmericaTV) September 13, 2023

Asimismo, Gabriela Trenchi una de las impulsoras de la denuncia contra el cirujano en 2015 mencionó que existen muchísimas personas que aún no se animan a denunciar, se estima que Lotocki operó a unas 7 mil personas, y agregó: Somos varios: a Cristian Zárate le hizo una carnicería. Hay más víctimas que no sabemos. Nos estamos muriendo de a poco”, reiteró en concordancia con Dufort.

Sobre el final de la conferencia, Fernando Burlando recordó a Silvina Luna, pidió un minuto de silencio en su memoria “Vamos a pedir su detención”, aseguró firme en su convicción.

Comentarios

comentar