Desaparición de Valentina Cuba en la zona de senderos de El Chaltén

Hoy, se ha reportado la desaparición de Valentina Cuba, una joven de 22 años, en la zona de senderos del Chaltén. Según informes, se ha avistado a una persona con características similares en la zona de Poicenot, más adentrado en el sendero.

El personal policial se encuentra asistiendo a la familia de Valentina y se ha enviado una ambulancia a la zona, por precaución, en caso de que la jóven necesite asistencia médica. Sin embargo, la situación se complica debido a que ya está oscureciendo y las temperaturas son bastante bajas.

La familia ya realizó la denuncia judicial, en la División Comisaría El Chalten y se solicitará, de inmediato, el georeferenciamiento del teléfono celular de Valentina.

Actualmente, hay 6 rescatistas de Parques Nacionales trabajando en la búsqueda y continuarán hasta que la joven sea encontrada.

Valentina Cuba es una joven de 1,60 metros de altura, 58 kilogramos, contextura delgada, pelo lacio oscuro con flequillo y tez clara. Vestía un gorro de lana, zapatillas, pantalón y campera rompevientos, todo de color negro. Además, llevaba una riñonera, lentes con marco claro (blanco o rosa claro) y no portaba agua ni comida. Su abrigo era limitado, solo llevaba un buzo y la campera rompevientos. No tiene experiencia en senderismo y no se conocen antecedentes médicos relevantes ni toma medicamentos.

El último punto de contacto conocido fue en el puente del Río Blanco al mediodía. Su itinerario previsto era ir y volver por el sendero del Río Eléctrico a Laguna de los Tres. Sin embargo, su teléfono parece estar apagado o sin señal.

Desde las 12:00 horas, se ha seguido el protocolo de búsqueda, y a las 16:00 horas, se partió la búsqueda desde la cabecera del pueblo hacia el sendero a Laguna de los Tres, para rastrear los alrededores del puente del Río Blanco y salir por el puente del Río Eléctrico. A las 18:30 horas, se unieron dos brigadistas más, uno con el objetivo de recorrer el sendero al Cerro Torre.

Agradecemos a la comunidad y a los medios de comunicación por su colaboración en la difusión de esta información. Cualquier dato o avistamiento relevante debe ser reportado a las autoridades locales.

