Con la participación de más de 120 equipos comenzó el tradicional “Torneo Pibes”

El encuentro, organizado por el Municipio de Caleta Olivia a través de la subsecretaría de Deportes, es un clásico en la vida deportiva de nuestra ciudad donde los más pequeños pueden desarrollar su pasión por el fútbol y aprender valores fundamentales como trabajo en equipo, perseverancia y respeto por el juego y el adversario.

“Está rodando nuevamente la pelota en el estadio municipal y los chicos están muy entusiasmados, este es un torneo que data de los años ‘90 y no podíamos dejar de hacerlo, es muy importante”, expresó el subsecretario de Deportes, Gastón Rodríguez, realizando a su vez, un balance más que positivo en el inicio de la actividad.

El “Torneo Pibes” está destinado a las categorías 2011 a 2017 con una modalidad que combina lo recreativo y competitivo permitiendo que todos los niños, independientemente de su nivel de habilidad, tengan la oportunidad de disfrutar y aprender.

En este sentido, Rodríguez detalló que el eje recreativo incluye equipos que no tienen club conformado, por otra parte el competitivo es a pedido de clubes que están compitiendo en otras esferas y que hacen propicio este encuentro para también medir a los equipos.

La actividad inició este sábado y se extenderá hasta el mes aniversario de la ciudad con encuentros que se disputarán cada fin de semana en el Estadio Municipal “Juan Domingo Perón”, a excepción de aquellos días en los que, por condiciones climáticas adversas, se deba trasladar a los gimnasios.

El reconocido torneo, reúne aproximadamente a 1200 chicos entre los 120 equipos que conforman la grilla de esta edición, que también cuenta con la participación de combinados de Pico Truncado y Puerto Deseado.

El subsecretario resaltó que el objetivo fue hacerlo lo más abierto posible, y acotó que “detrás de grupo de niños no solo están los profes, también está la familia que vino a acompañar, profes que vienen de aquellos años, están todos disfrutando y compartiendo un buen momento”.

De esta manera, y con la vista puesta en los meses venideros, el Torneo «Pibes» promete brindar momentos inolvidables en el mundo del fútbol infantil, dejando huellas imborrables en la vida de los pequeños deportistas de la ciudad.

Comentarios

comentar