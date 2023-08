Celebración de 50 años sembrando arte de la Escuela “Lino Eneas Spilimbergo” del CEMEPA

En un emotivo evento, la Escuela de Bellas Artes “Lino Eneas Spilimbergo” del Centro Municipal de Educación por el Arte (CeMEPA) celebró su 50 Aniversario con una muestra artística que recopila décadas de trabajo, creatividad y compromiso con el arte y la educación en la ciudad de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz.

La Escuela de Bellas Artes del CeMEPA ha demostrado ser un espacio esencial para el desarrollo artístico y educativo en Caleta Olivia y sus alrededores. A lo largo de sus 50 años, ha brindado a estudiantes de todas las edades la oportunidad de explorar y expresar su creatividad a través de la cerámica y otras disciplinas artísticas.

La secretaria de Cultura, Educación, Deportes y Juventud y Turismo de la Municipalidad de Caleta Olivia, Sandra Díaz, se unió a docentes, estudiantes y miembros de la comunidad para conmemorar este hito significativo.

La celebración reunió a integrantes de todas las edades que han pasado por las distintas escuelas de la ciudad, evidenciando el impacto a lo largo de los años en diferentes generaciones.

«Apoyamos y acompañamos desde el municipio a esta Escuela de Bellas Artes que ha puesto como consigna ’50 años Sembrando Arte’. No solo se trata de los que vienen aquí a desarrollar su vocación artística, sino también de la contribución a la comunidad en instituciones educativas» , expresó Sandra Díaz durante la celebración.

La muestra exhibe una amplia variedad de técnicas y estilos desarrollados a través de la cerámica y la pintura, que han sido transmitidos a estudiantes de todas las edades. Desde niños pequeños hasta adultos mayores, la escuela ha sido un espacio donde la creatividad, la técnica y la pasión por el arte convergen.

La subsecretaria de Cultura, Silvia San Pedro, compartió su emoción por el aniversario y destacó la importancia de la Escuela de Bellas Artes en la comunidad. «Es un semillero claramente de artistas”, declaró.

Uno de los momentos más emotivos de la celebración fue la presencia de Ramona Fernández, una de las protagonistas de la noche. Fernández compartió sus recuerdos de cuando ingresó a la escuela en 1971 y resaltó la importancia de la enseñanza artística en la formación de identidad y cultura en la provincia de Santa Cruz. «Hemos tenido diferentes experiencias y después la vida me llevó a la docencia, fui profesora de artes visuales y ahora también escritora. Me he dedicado toda mi vida a lo que es el trabajo de la identidad de nuestro pueblo«, expresó Fernández.

La muestra conmemorativa estará abierta al público durante varios días, ofreciendo una oportunidad única para apreciar el trabajo artístico desarrollado a lo largo de medio siglo. A través de la cerámica, la pintura y otras técnicas, la Escuela del CeMEPA ha dejado una marca perdurable en la comunidad artística de Caleta Olivia y más allá.

