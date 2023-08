Luego de su llegada a Argentina, The Weeknd se despide de los escenarios

En medio de su gira “After Hours Til Dawn”, que no para de batir récords en todo el mundo, el cantante canadiense Abel Tesfaye anunció que se vienen nuevos horizontes en su carrera, cerrando la etapa de The Weeknd. Con dos shows en River en octubre, será la despedida del artista ante sus fans argentinos.

El regreso de The Weeknd a Argentina está cada vez más cerca. Los shows que dará en el Estadio River Plate el 18 y 19 de octubre, producidos por DF Entertainment, estarán sin dudas entre los acontecimientos musicales más importantes del año, no solo por la relevancia de The Weeknd en el panorama de la música actual, sino porque ahora sabemos que se trata de la última oportunidad para ver al ídolo en esta etapa que tanto le ha dado al pop.

Abel Tesfaye, nombre detrás del proyecto The Weeknd y nombre que empezó a elegir el artista en sus redes y plataformas, anunció que se viene una nueva etapa para él, una etapa que implica un final para The Weeknd.

“Está llegando a un lugar y un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de Weeknd”, admitió Abel y reconoció que necesita “mudar la piel y renacer”. Aclaró que seguirá haciendo música pero de otro modo, tal vez como Abel Tesfaye.

También anunció que dejará de realizar colaboraciones con otros artistas, lo que es definitivamente el fin de una era.

Las presentaciones en el Estadio River Plate del 18 y 19 de octubre, serán al mismo tiempo una presentación de sus últimos dos trabajos discográficos, After Hours (2020) y Dawn FM (2022) como una despedida ante sus fans argentinos de esta increíble etapa de su carrera. Todavía hay tiempo para presenciar este hito de la música en vivo: las últimas entradas pueden adquirirse en la plataforma oficial All Access.

La primera parte del tour lo llevó a ciudades por todo Estados Unidos, para después trasladarse a diferentes países europeos y romper récords de asistencia en Londres. Los shows que conforman la gira han sido descritos como conceptuales y teatrales. La crítica especializada se refirió a esta experiencia como “un viaje espectacular por el pop postapocalíptico”.

Su primera y única presentación en en el país fue en el marco de Lollapalooza Argentina 2017, cuando el cantante recién estaba estrenando su exitoso álbum Starboy. Así se subió al escenario deleitando a sus fans con “Earned It” el gran hit de la saga Cincuenta Sombras de Grey, “Can’t Feel My Face” y “I Feel It Coming”.

Comentarios

comentar