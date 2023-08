El FdT dictaminó el proyecto de Máximo Kirchner para evitar una privatización de Aerolíneas

La Comisión de Legislación General avanzó con el dictamen de una batería de proyectos, entre ellos el propuesto por Máximo Kirchner, el cual busca proteger a Aerolíneas Argentinas de una eventual privatización.

La Comisión de Legislación General, presidida por Lucas Godoy, se reunió el martes para avanzar con el dictamen de la modificación de la Ley de Transporte Aerocomercial, que busca proteger a Aerolíneas Argentinas de una eventual privatización y “garantizar” que en el futuro siga siendo una empresa pública.

De acuerdo a Parlamentario, el proyecto fue impulsado por el diputado nacional Máximo Kirchner y la principal modificación que propone es la incorporación de un párrafo al artículo 1 de la Ley 26.466, por la cual se expropiaron Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008.

No obstante, las diferencias entre la oposición y el oficialismo no tardaron en exponerse. Fue a partir de la intervención de la diputada nacional Carla Carrizo, de Evolución Radical, quien sostuvo: «Con el tratamiento de este proyecto se rompen las prácticas, ya que, mínimo, debe debatirse en tres comisiones. ¿Cómo puede ser que haya un ‘no debate’?”.

En ese sentido, la legisladora aseveró que desde el bloque del Frente de Todos “vienen a proponer que cualquier gobierno futuro no pueda debatir sobre cómo gestionar empresas públicas”.

Bajo ese marco, el jurista del Pro, Pablo Tonelli, expresó que “la conclusión democrática y republicana indica que un Congreso no puede limitar al del futuro”. El diputado planteó que “la limitación es antidemocrática y antirrepublicana”; “no tiene sentido y carece de efectos prácticos”, y agregó que es “otra muestra del espíritu de no hacernos participes del debate cuando traen expositores”.

De esa manera, los legisladores de Juntos por el Cambio decidieron retirarse y sin ellos el jefe de bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, tomó la palabra y le respondió a Tonelli: “Tampoco es democrático no quedarse a escuchar los argumentos, pero a ustedes no les preocupa la vocación de diálogo ni los expositores, les preocupa no proteger a Aerolíneas Argentinas”.

Por último, apuntó contra todos los integrantes de la coalición opositora y señaló que “están en contra del espíritu de este proyecto porque ni siquiera hicieron planteos legítimos que hubiésemos escuchado”. “Esta postura me deja en claro la idea de la oposición”.

