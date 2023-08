Carlos Tevez fue presentado como nuevo entrenador de Independiente: «Conmigo van a jugar los que se tiren de cabeza»

El extécnico de Rosario Central fue oficializado en el cargo y brindó una conferencia de prensa tras su primera práctica a cargo del plantel profesional.

Carlos Tevez completó su primer entrenamiento al mando del plantel Independiente y, posteriormente, brindó una conferencia de prensa en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini en la que analizó el momento del club, reveló su táctica a la hora de jugar los partidos y confesó que pretenden algunos refuerzos.

«Es muy importante el desafío que tenemos como grupo y por eso durante la semana iremos viendo como armaremos el equipo. Pero le vamos a dar intensidad, como hicimos en Rosario Central. Se nos vienen 13 finales y hay que sacarnos el zapato del balde y ponernos los tapones alto. Independiente es un grande dormido», comentó Tevez en la sala de conferencias del recinto.

"Hoy tenés que ganar y yo vengo a eso. Mis equipos son intensos y conmigo van a jugar los que se tiren de cabeza por esta camiseta" 🎙 Carlos Tevez en conferencia de prensa.#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/Lkiul5uq7z — C. A. Independiente (@Independiente) August 22, 2023

«Personalmente me juego mi apellido y mi carrera como entrenador en estos 13 partidos. Por eso, por ejemplo, mi prioridad es Carlos Izquierdoz, ya que necesitamos gente que venga, se ponga la camiseta y se tire de cabeza, Lo llamé y él sabe lo que lo necesitamos», advirtió.

«Porque en este momento no se puede hablar de proyecto, y hacerlo es no entender la situación en la que estamos. Les dejé claro a los muchachos que el que no se tira de cabeza, no juega. Y eso es lo que le prometemos al hincha, intensidad», avisó.

«En cuanto a mi, de aquel Tevez de Rosario Central a éste, puedo decir que tengo más experiencia. Mi grupo de trabajo es el que está siempre. Y después, de mitad de cancha hacia delante habrá que presionar y para eso hay que convencer a los jugadores. Pero lo primero que debemos hacer es tener un modelo de juego y después, desde el viernes ya pensaremos recién en Vélez», apuntó Tevez.

A su vez, remarcó: «Acá nos tenemos que apoyar en el equipo, porque todos hacen falta. Pero siempre está primero el club, y yo voy a estar 24/7 dando la vida para esta institución. Mi apellido está en juego. Por eso les dije a los muchachos que tienen que ser hombres, y el que no quiere subirse al tren, tiene las puertas abiertas para bajarse».

«Porque aquí nos vamos al piso todos juntos o nos elevamos todos juntos. Acá no vengo a ganar plata, porque tengo huevos para afrontar esto. No voy a venir de joda. Eso le digo al hincha. Yo digo que el que tenga miedo, que no nazca», expresó.

