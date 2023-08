De Campana y con homenaje para la Selección Argentina: cómo es el alfajor que ganó el Mundial 2023

Se realizó una nueva edición del Campeonato Mundial del Alfajor, del que participaron más de 200 marcas nacionales e internacionales.

Este fin de semana se realizó la segunda edición del Campeonato Mundial del Alfajor 2023 en La Rural, con la presencia de más de 200 marcas de alfajores provenientes de Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil, Ecuador, España, Paraguay, Perú, Canadá y Estados Unidos.

Un panel de expertos conformado por chefs, maestros pasteleros, ingenieros especializados en alimentos, expertos en análisis sensorial, periodistas e influencers del mundo de los alfajores, se encargó de seleccionar y premiar al Mejor Alfajor del Mundo, además de entregar medallas de oro, plata y bronce en 19 categorías distintas.

Fueron tres días (del 19 al 21) en los que el jurado degustó mas de 340 muestras de alfajores para elegir al gran ganador: «Quiero», un alfajor triple de dulce de leche con ganache de maní y chocolate semi amargo, fabricado en la localidad bonaerense de Campana por Yanina Acosta y Maximiliano Santos.

«Es un logro de los dos, somos emprendedores constantes, este alfajor no está en los quioscos, no se comercializa hasta hoy, en Campana no teníamos casi ventas, salvo por algunos conocidos, y para poder competir debimos enviar muestras una semana antes, veremos que pasa a partir de ahora», explicó Maximiliano, que también se llevó el máximo premio en la categoría triple, en declaraciones.

Por ahora, el alfajor campeón del mundo, que tiene un envoltorio en homenaje a la Selección Argentina, se puede conseguir a través de las redes sociales de la marca @alfajores.quiero.

Todos los ganadores del Mundial del Alfajor

Mejor Alfajor del Mundo

Alfajores Quiero (Campana, Buenos Aires, Argentina): alfajor triple de dulce de leche, ganache de maní y chocolate semiamargo.

Medallas

Mejor Alfajor Simple

Oro: Señor Alfajor, de nutella con crocante.

Plata: Alfajores del Uruguay, de maracuyá y chocolate blanco.

Bronce: Don Barceló, de dulce de leche y baño repostero semi amargo.

Mejor Alfajor Triple

Oro: Quiero Alfajores, triple de dulce de leche, ganache de maní y chocolate semiamargo.

Plata: El&Mar, triple de dulce de leche y chocolate.

Bronce: Los Retamos, triple relleno de crema de chocolate y dulce de leche.

Mejor Alfajor de Confitería

Oro: Alfajores del Uruguay, de dulce de leche y chocolate.

Plata: Dulce Inés, de pistacho y frambuesa, choco blanco.

Bronce: La Aldea, alfajor de dulce de leche con chocolate semiamargo.

Mejor Alfajor de Maicena

Oro: Gennaro’s alfajores, maicena relleno de dulce de leche, caramelo y coco (Canadá).

Plata: La Aldea, maicena con extra dulce de leche.

Bronce: El Arequero, maicena sin tacc.

Mejor Alfajor Saludable

Oro: Alfajores del Uruguay, vegano, tapas de coco, relleno de frutos rojos.

Plata: Sol de Invierno, sin tacc con ddl y semi amargo.

Bronce: Meltaim, integral apto vegano relleno de marroc.

Mejor Alfajor Negro

Oro: T’puales, de dulce de leche y chocolate negro.

Plata: 1823, de dulce de leche y chocolate negro.

Bronce: Nurko, de dulce de leche y choco negro.

Mejor Alfajor Blanco

Oro: Arrabal, de dulce de leche y chocolate blanco.

Plata: Señor Alfajor, de frambuesa, limón y chocolate blanco.

Bronce: Brava, de frambuesa y chocolate blanco.

Mejor Alfajor de Dulce de Leche

Oro: Don Barceló, de dulce de leche y baño repostería semi amargo.

Plata: La Aldea, de maicena con extra dulce de leche.

Bronce: Ególatra, de dulce de leche y chocolate con maní tostado.

Mejor Alfajor de Fruta

Oro: El Rodeo, de dulce de leche con cayote glaseado.

Plata: Kakawa, de frambuesa y chocolate.

Bronce: Chocolezza, de manzana a la canela y cobertura chocolate negro.

Mejor Sabor Exótico

Oro: Hannover, de fernet dulce de leche saborizado con baño de chocolate negro.

Plata: Guenoa, de maní.

Bronce: Kakawa, de banana con dulce de leche.

Mejor Galleta

Oro: Arrabal, relleno de avellanas con semiamargo.

Plata: Don Abel, 4 capas de dulce de leche con repostería semiamargo.

Bronce: Valeria Patissiere, de almendra con dulce de leche.

Mejor Alfajor Tradicional

Oro: Cruz Velazco, de dulce de leche y nuez semiamargo.

Plata: Amnu, con naranja relleno de dulce de leche y chocolate negro.

Bronce: Raíces, de cacao alfajor de dulce de leche y chocolate negro.

Mejor Packaging

Oro: Noli Alfajores Artesanales.

Plata: Valeria Patissiere.

Bronce: An-bi.

Mejor Textura

Oro: Ególatra, de dulce de leche y chocolate con maní tostado.

Plata: Sabores de Azul, de lavanda con dulce de leche y baño de choco semiamargo.

Bronce: Chocara, sin tacc de brownie con dulce de leche.

Mejor Aroma

Oro: Chocolezza, de dulce de leche al rhum.

Plata: El Arequero, de dulce de leche y merengue.

Bronce: Ayapanes, a base de plantas con dulce de leche de coco y semiamargo.

Mejor Glaseado

Oro: Montemar, de dulce de leche recubierto con glasé.

Plata: Brava, cordobés con dulce de leche y glaseado.

Bronce: Juannino, de dulce de leche y baño azucarado.

Mejor Alfajor de Autor

Oro: Hemels, de queso y guayabada.

Plata: Janiz, de dulce de leche y merengue.

Bronce: Dulce Cobo, de chocolate blanco con nuez y dulce de leche.

Mejor Alfajor Pyme

Oro: La Goulue Chocolaterie, de chocolate con reducción de vino al malbec.

Plata: Placer de los Dioses, de mango maracuyá y chocolate.

Bronce: Fasur, de dulce de leche y baño de chocolate.

Mejor Alfajor Industrial

Oro: Punta Ballena, relleno de dulce de leche y merengue con cobertura sabor chocolate.

Plata: El Rodeo, triple negro.

Bronce: Minué, de dulce de leche y baño de chocolate blanco.

Premio mejor stand del Campeonato Mundial del Alfajor 2023

1. El Rodeo

2. La Quinta

3. Chocolezza

