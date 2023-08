Puerto Santa Cruz: Vuelco vehicular sobre Ruta Nacional 3 deja daños materiales

Desde la Policía de Santa Cruz enviaron un informe brindando detalles del accidente.

Comunicado

«Hoy cerca de las 10:00 horas, personal policial de la Comisaria Local, recibió un aviso telefónico de un vuelco vehicular en ruta nacional Nro. Tres, a la altura del km 2378; concurriendo de igual manera miembros de Cuartel XV, de Piedra Buena y móvil sanitario.

Se desplazan hacia el lugar en móviles oficiales y vehículo de rescate, donde al arribar se encuentran con un vehículo Volkswagen Virtus color azul, sobre su techo, sin ocupantes en su interior. Miembros de bomberos realizaron un breve inspección de seguridad del automóvil sobre sector de motor encontrando que la batería ya habría sido desconectada.

El conductor fue asistido por personal del Nosocomio de la Localidad de Comandante Luis Piedra Buena no registrando lesiones. Se mantuvo posterior dialogo con el único ocupante del rodado, un hombre de 48 años oriundo la localidad de yerba buena provincia de Tucumán, quien habría iniciado viaje en horas tempranas desde esta ciudad capital, hacia su localidad y momentos que circulaba por el sector,se vio sorprendido al no advertir que la cinta asfáltica se encontraba con sectores aislados de escarcha, perdiendo el control del rodado precipitándose al vuelco, quedando hacia un lateral de la banquina, no afectando la circulación vehicular; Posteriormente dado el alta se le recibirá el trámite administrativo de estilo.»

