Mariano Morini: de los simuladores virtuales a la pista real en el campeonato de Fórmula 1100

Mariano Morini, un joven oriundo de Caleta Olivia y destacado piloto de fórmula 1100, dio un giro sorprendente en su carrera al pasar de los simuladores virtuales a la emocionante pista de carreras real. En una entrevista con ‘La Mañana en Patagonia’, Morini compartió su inspirador viaje desde el mundo virtual hasta el escenario competitivo del automovilismo argentino.

Morini, quien representa con orgullo a Caleta Olivia en Buenos Aires, relató cómo su pasión por los simuladores de carreras lo llevó a explorar las oportunidades en el automovilismo real. «Soy piloto virtual de lo que son los simuladores, desde hace muchos años», comentó Morini. «Siempre estuvo la idea de comenzar en karting o probar lo que es el automovilismo real. El año pasado me vine a estudiar a Buenos Aires y uno de los chicos que conocí en estas carreras virtuales me dio la posibilidad de conocer al equipo que hoy me acompaña, porque tenían un auto disponible para ir a probar. Ahí salió todo muy bien, participé de la primera fecha y tomé la decisión de quedarme. Cada fecha que pasaba íbamos mejorando, tanto en el manejo como en el vehículo. Hasta ahora vienen saliendo las cosas más que bien y estamos sumando experiencia».

La determinación y el talento de Morini lo han llevado a destacar en la clasificación del campeonato. «En mi caso vengo muy bien en el campeonato, en el puesto quinto, peleando algunas posiciones más, con oportunidades de que salga muy bien y con expectativas de llegar a la Copa de Oro», afirmó. La Copa de Oro, una etapa crucial del campeonato, presenta a los diez mejores pilotos compitiendo en cuatro fechas intensas para determinar al campeón.

La séptima fecha del campeonato, programada para los días 26 y 27 de agosto, promete ser un evento emocionante, ya que Mariano Morini y su equipo compartirán la jornada con destacadas categorías nacionales de automovilismo. Además, la presencia de la TV Pública transmitiendo en vivo agrega un toque especial a la ocasión.

La transición de lo virtual a lo real, dejó una impresión duradera en Morini. «Lo virtual fue algo muy loco, siempre he probado los prototipos de fórmula y siempre había tenido la duda de si las sensaciones se sentían eran muy similares o todavía estamos muy lejos de lo real», reflexionó Morini. «Para mi sorpresa, me di cuenta de que las sensaciones eran muy parecidas, más allá del cansancio, los olores, los ruidos. El simulador para entrenar me sirve demasiado, para conocer circuitos y probar cosas nuevas. Es una ayuda muy grande y con muchos de los pilotos también compartimos pista en los simuladores virtuales, es todo un conjunto que lo hace más divertido».

La historia de Mariano Morini es un recordatorio inspirador de cómo la pasión, la dedicación y la adaptabilidad pueden abrir nuevas puertas y llevar a logros excepcionales en el mundo del deporte motor. Los fanáticos y seguidores del automovilismo argentino esperan con entusiasmo la próxima actuación de Morini en la pista, mientras continúa dejando su marca en esta emocionante temporada de la fórmula 1100.

