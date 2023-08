Belloni: «Reventemos las urnas para transformar a Santa Cruz en la provincia que soñamos»

El aspirante a la gobernación logró nuevamente encolumnar a miles de personas que caminaron junto a él para reafirmar su apoyo hacia las elecciones del domingo.

Javier Belloni cerró su campaña con un multitudinario acto bajo una intensa lluvia en Río Gallegos. El candidato a gobernador de Santa Cruz del sublema «Nace una Esperanza» volvió a mostrar su poder de convocatoria con más de 10 mil personas que caminaron junto a él. Tras este exitoso cierre electoral, se perfila con confianza para imponerse en los comicios del domingo.

Al cántico de «borobobom borobobom… para Belloni Gobernador» de la militancia, el intendente de El Calafate abrió su discurso:

«Venimos a cumplir los sueños de cada uno de ustedes, venimos a transformar la provincia, venimos a ponerle el hombro, pero lo venimos a hacer con sinceridad y honestidad como lo hicimos en El Calafate durante 16 años y lo vamos a poder hacer en la provincia»

«Miren esta lluvia y miren cuantos somos. No nos paró ni la lluvia. No nos para nada. Venimos con cariño, con amor, con alegria porque venimos a traer alegría porque así es como queremos vivir. Veo muchas familias y muchas mujeres. Me animo a decir que hay más mujeres que hombres, y la verdad es esa porque el futuro viene con ellas«, agregó dando indicios que las mujeres tendrán un rol fundamental en caso de ganar las elecciones del domingo.

Tras caminar diez cuadras desde la esquina de calle Orkeke y Comodoro Rivadavia hasta Rawson y Avenida Kirchner, Belloni miró la cartelería de las calles y expresó: «Miren donde estamos. En la avenida Néstor Kirchner, alguien que tanto nos ha dado. Tenemos que volver a recuperar esa provincia pujante que nos dejaba puertos, aeropuertos y rutas. Esa es la provincia que soñamos nosotros, además de rediscutir salarios que es importantísimo también. Les quiero decir algo y que estén convencidos. Cuando el 10 de diciembre sea gobernador va a ser totalmente mi responsabilidad. Yo voy a ser el responsable de poner a Santa Cruz de pie.»

También se acordó de los docentes y llamó a votar a Sergio Massa como presidente de la Nación, quien ayer mediante un mensaje indicó que Belloni es su candidato para Santa Cruz. «Quiero decir a los docentes que se queden tranquilos que vamos a recuperar la provincia para rediscutir salarios. Es mentira ese spot que dice que no quiero que ganen más. ¿Cómo no voy a querer que ganen más?, si se lo que cuestan las cosas. Por eso es importante que acompañemos también a Sergio Massa porque es el único que entiende lo que pasa en Santa Cruz. No dejemos que volvamos a ser el patio trasero de la Argentina.»

Tal como lo hizo en sus cierres en zona norte en Caleta Olivia y en El Calafate, Belloni logró que miles de militantes nuevamente lo acompañen y les dejó un mensaje a los que no estuvieron. «Quiero mandar un mensaje de tranquilidad. A los compañeros y compañeras que nos están escuchando, que saben que somos el futuro de Santa Cruz porque nos preparamos por más de 20 años en la administración pública para defender los intereses de todos los santacruceños y santacruceñas. Así que a ellos les mando un mensaje claro: que ojalá nos den la oportunidad este domingo. Se que va a ser así«.

El candidato del sublema «Nace una Esperanza», de Unión por la Patria, también le habló a los vecinos y vecinas de la capital provincial. «Que los riogalleguenses sepan que vamos a trabajar codo a codo, que estaremos en las periferias, que vamos a ir a todos sus barrios porque conocemos sus problemas y va a haber un Gobierno que va a estar acompañándolos«, afirmó.

«Tenemos 72 hs para convencer a aquellos que aún no pudimos, pero tenemos un domingo para reventar las urnas de votos. Vengo a cumplir el sueño de todos los santacruceños, por eso los invito a que reventemos las urnas para transformar a Santa Cruz en una provincia distinta«, finalizó Belloni arengando a la militancia a dar los últimos esfuerzos para la elección de este 13 de agosto.

