Wanda Nara sobre su salud: «cuando sienta que lo puedo contar lo voy a salir a decir»

Luego de la final de MasterChef, la conductora del reality sostuvo: «Me hubiera gustado que se diera de otra manera. Son las reglas del juego y las acepto».

La conductora y empresaria Wanda Nara habló por primera vez tras el difícil momento de salud que enfrenta y adelantó: «Creo que cuando esté más fuerte o sienta que lo puedo contar lo voy a salir a decir».

Bajo ese marco, luego de la final de MasterChef, la conductora reveló que la situación le «hubiera gustado que se diera de otra manera». Además, agregó: «Fue todo muy rápido para mí. Me hice un análisis de rutina y lo primero que me dijeron fue `no te podes subir a un avión`. Fue todo muy de golpe, dudo mucho de hablar del tema».

A su vez, Nara se refirió al conflicto con el periodista Jorge Lanata, quien aseguró que padecía de leucemia. En ese sentido, confesó: «Me hubiera gustado que se diera de otra manera. Son las reglas del juego y las acepto».

No obstante, sostuvo que no iniciaría acciones legales en contra del periodista: «No le voy a hacer juicio a nadie». De esa manera, continuó: «Estoy en este ambiente desde muy chiquita y a veces puede pasar que hayan cosas que uno no quiere que salga».

Al mismo tiempo, concluyó: «No tengo nada para decirle a quien filtró la información. Me sacudió porque en un momento donde no sabía que era lo que tenía tuve que dar explicaciones».

