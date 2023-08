Belloni otra vez acompañado por una multitud en Caleta Olivia 

El aspirante a la gobernación de Santa Cruz finalizó su campaña en zona norte y un dió un discurso en el que hizo hincapié en defender los intereses de la provincia y la generación de empleo.

En su cierre de campaña en zona norte para gobernador de Santa Cruz, Javier Belloni caminó junto a una multitud de personas que le manifestaron su apoyo hacia las elecciones del próximo domingo. El candidato de «Nace una Esperanza» finaliza su temporada electoral este jueves en Río Gallegos.

Pasadas las 18.00 hs, Belloni encabezó la caravana a pie junto a su compañero de fórmula a la gobernación de Santa Cruz del sublema «Nace una Esperanza», de Unión por la Patria, Fernando Cotillo; los precandidatos a diputadas y diputados nacionales Ana Maria Ianni, Mauricio Gómez Bull, Tania Sasso y Sergio Sarmiento; la candidata a diputada provincial Rocio García, y candidatos y candidatas a la diputación por Municipios que integran sus listas.

Detrás del intendente de El Calafate y los diferentes dirigentes, se movilizó una multitudinaria fila de militantes de diferentes agrupaciones que caminaron diez cuadras hasta el punto final de encuentro que fue en el monumento de «El Gorosito». Allí, los esperaba un escenario al que se subieron todos los candidatos y candidatas para escuchar el discurso de su candidato hacia los presentes.

«Gracias, Caleta Olivia. Gracias por esta tremenda demostración de amor. Con Fernando Cotillo tenemos fuerzas, tenemos ganas, tenemos historias y un proyecto pensando en común, que va más allá de los nombres, va más que nada en las ideas, y esas ideas nos unieron. No solamente a él y a mí, sino a un puñado de dirigentes que queremos una Santa Cruz distinta», inició Belloni en su discurso.

Continuando con su discurso, el intendente de El Calafate se diferenció, una vez más, del Gobierno de Alicia Kirchner. «Quiero contar el reclamo que me hicieron unos vecinos hace un rato. Me dicen ‘hace 30 años estamos con el problema del agua’. Nosotros no somos los gobernadores de la provincia. Yo lo intenté en 2019 para serlo. Ahora, a partir del 10 de diciembre la responsabilidad si va a ser mía y voy a trabajar para que de una vez por todas Caleta Olivia tenga el agua que debe tener, que nos pongamos a trabajar seriamente y la pongamos de pié».

En ese sentido, Belloni pidió a también seguir enfocandose en dar pelea para ganar la interna legislativa en Unión por la Patria para obtener las bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. «Por eso es importante que el domingo, además de votarnos a nosotros para la gobernación, llevemos la boleta que encabezan Ana Maria Ianni y Mauricio Gómez Bull, porque en esa lucha que tenemos que dar tiene que haber un Gobierno nacional que nos escuche y el lugar donde nos tienen que escuchar es en el Congreso de la Nación. Tenemos que ganar esa interna para ir a pelear por los intereses de los calentenses y de todos los santacruceños y santacruceñas.»

También hizo referencias sobre la falta de trabajo que hay en Santa Cruz y volvió a repetir su idea de cambiar la Ley del 70/30: «Si hay que cambiar leyes las vamos a cambiar, pero vamos a garantizar el trabajo de los santacruceños y santacruceñas». En esa misma línea, agregó: «¿Por qué no soñar en grande con una petrolera propia para la provincia?. Vamos a hacer lo que haya que hacer para que Caleta Olivia, Picó Truncado, Las Heras, Perito Moreno y el resto de la provincia tengan trabajo. Las oportunidades están, somos una provincia inmensamente rica, es hora de que nuestras riquezas queden acá.»

«No solo con las petroleras, también les vamos a dar vida a los puertos de la costa de Santa Cruz y a la minería. La minería es uno de los mejores recursos que tiene nuestra provincia. Ahí vamos a redoblar los esfuerzos pero también vamos a ir a Nación a defender los intereses de los santacruceños y santacruceñas. Que nos quede un poco más a nosotros, no pueden haber grandes empresas enriquecidas que se lleven los recursos de nuestras provincia y nosotros cada vez más empobrecidos sin poder mejorar la salud, la educación y la seguridad. Venimos a cambiar la historia, venimos a poner a Santa Cruz de pie.», finalizó Belloni.

