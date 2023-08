El Municipio celebró el inicio del “Mes de las Infancias” con un evento lleno de alegría y creatividad

Este sábado, el Gimnasio “Enrique Mosconi” vistió de fiesta cada uno de sus rincones para ofrecer un colorido encuentro destinado a las infancias de la ciudad. La propuesta organizada por el Municipio de Caleta Olivia, con participación de todas sus áreas, brindó una tarde de diversión, aprendizaje y enfoque inclusivo.

Como principal referente de la actividad, la subsecretaria de Relaciones Institucionales, Giselle Aguirre destacó la gran convocatoria que tuvo el encuentro con participación, no solo de niños, sino de familias enteras que se sumaron a compartir y protagonizar las actividades preparadas.

“Lo que propusimos desde Relaciones Institucionales es que las áreas presenten una propuesta con aprendizaje y que sea didáctica, la idea es que los chicos aprendan. Estamos muy contentos y agradecidos de que pudimos articular para llevar a cabo este gran evento”, destacó Aguirre.

Asimismo, puso en valor el apoyo recibido por el intendente Fernando Cotillo para la realización del festejo, como también el significativo aporte de la operadora YPF que contribuyó con juguetes para sortear entre los presentes, y la colaboración de la empresa Urbano SE, que posibilitó el traslado de niñas y niños desde diversos barrios.

El evento contó con una amplia gama de actividades, se dispuso un espacio de juego adaptado para recibir a niños con TEA haciéndolos parte de esta celebración de las Infancias. Se ofrecieron también, espectáculos artísticos y numerosas sorpresas.

En este marco, Jimena Ceballos, una joven no vidente invitada especialmente a participar por la Secretaría de Desarrollo Social, compartió una iniciativa que invitó a los niños a conocer el método Braille y armar su nombre con este sistema. “Es bueno concientizar y empezar a mostrar que es otra forma de escritura para las personas no videntes”, expresó.

“La idea era que los chicos no solo vengan por un juguete, sino a pasar una tarde totalmente diferente y las familias así lo compartieron”, expresó la subsecretaria Giselle Aguirre.

De esta manera, el evento de apertura del “Mes de las Infancias”, bajo la organización del Municipio de Caleta Olivia, marcó un comienzo alegre dedicado a los más pequeños con un claro compromiso con la educación, la inclusión y el entretenimiento saludable.

