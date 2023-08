Belloni le habló a la juventud: «Desde ‘Nace una Esperanza’ van a tener un lugar y van a poder tener injerencia en decisiones»

El jefe comunal de la villa turística tuvo una agenda territorial en la capital provincial, donde le habló a la militancia y, en especial, a la juventud.

En el último tirón de campaña de cara a las elecciones del próximo 13 agosto, el candidato a Gobernador del sublema «Nace una Esperanza», de Unión por la Patria, Javier Belloni, se encuentra con actividades de territorio para reforzar su agenda. Este viernes mantuvo una agenda visitando vecinos y vecinas en una actividad de rastrillaje en Río Gallegos y se reunió con jóvenes para contarles sus ideas para la gobernación.

Pasadas las 16.00 hs, el intendente de El Calafate arribó al barrio 366 viviendas junto a Rocío García, quien encabeza la lista para diputadas y diputados provinciales, y junto a parte de algunos de sus candidatos y candidatas que integran las listas para la diputación por Municipio de Río Gallegos. Luego de saludar uno por uno, media hora más tarde comenzó la recorrida junto a una marea naranja de más de 500 militantes que acompañaron en el rastrillaje para llevar las cartillas con las propuestas casa por casa.

Al finalizar la actividad, tras unas fotos grupales, Belloni arengó a su militancia a dar los últimos esfuerzos: «Compañeros y compañeras, sigamos así como venimos que estamos muy bien. Estamos convencidos que nos está yendo muy bien, pero tenemos que seguir golpeando puerta por puerta para llegar a todos los vecinos y vecinas para trasladarles lo que queremos para Santa Cruz a los y las riogalleguenses».

Horas más tarde, el aspirante a la gobernación de «Nace una Esperanza» visitó el barrio 240, donde junto a otra parte de sus candidatos y candidatas a Diputados por El Pueblo mantuvo un encuentro con jóvenes y militantes. «Veo mucha gente joven y me pone muy contento. Ingresé de muy joven a la política. A los 17 años ya trabajaba para las campaña a intendente de un primo mío. A los 26 años ya era concejal y a los 36 años pude ser electo intendente de El Calafate. Es muy importante el lugar que deben tener los jóvenes y no le tienen que tener miedo a la política. Se tienen que comprometer y hay que darles el espacio que se merecen porque son fundamentales para aportar ideas nuevas. Desde nuestro espacio van a tener lugar y poder tener injerencia en decisiones»

En esa línea, Belloni habló de lo que pudo lograr con la juventud en materia social en su Municipio. «Me gustaría que vean lo que hicimos en El Calafate. Siempre hay flagelos, pero esa brecha la logramos reducir a través del deporte, de actividades culturales y de herramientas que les hemos dado. Hoy El Calafate tiene una contención con los jóvenes que cuando asumí no la tenían. Seguimos trabajando por erradicar todo flagelo y queremos llevar la misma manera de trabajar en lo social a la provincia».

En continuación a su gestión social a lo largo de los 16 años que lleva como intendente, Belloni indicó que «El Calafate es un abanico de oportunidades para los jóvenes». A lo que añadió: «Los invito a que nos conozcan y que sepan lo que hicimos. En El Calafate hemos construido cuatro gimnasios, un microestadio, canchas de fútbol, un natatorio y 13 sedes de clubes sociales. Tenemos más de 43 actividades deportivas y culturales. Todo eso para nosotros son los lugares donde tienen que transitar nuestros jóvenes.»

Asimismo, motivó a los presentes seguir apostando por el sublema de «Nace una Esperanza»: «Los invito a los jóvenes que nos den la oportunidad de gobernar la provincia. No perdamos las esperanzas. Tenemos una oportunidad muy grande de cambiar la situación de Santa Cruz». Por último, para cerrar, Belloni les dijo: «Los invitó a que caminemos juntos y no prometan cosas que no podemos cumplir. Quiero que le digan la verdad de cómo está hoy Santa Cruz y hay que contarles la sociedad que queremos y la provincia que queremos».

