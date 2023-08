Roxana Reyes; «Vamos a traer inversiones a la provincia, con un presupuesto ordenado y transparente»

Presente en los estudios de la radio en el programa «Voces y Apuntes» estuvo la candidata a la gobernación de la provincia, Roxana Reyes.

«Estoy yendo a ver a todos los vecinos, ahora mas que nada Zona Norte. Disfruto, lo vivo. Hay que recorrer los barrios, los comercios, diferentes sectores. Yo escucho mucho, y hay mucho enojo».

«Los chicos no tienen clases, las escuelas no están en condiciones, los docentes cobran muy mal».

«Muchos se están acostumbrando a militar por un trabajo y los hacen pasar fríos, en las calles».

«Somos el verdadero cambio, proyectando una provincia que va a garantizar todos los días de clases. Vamos a garantizarle al docente un sueldo digno. Mas actividades hidrocarburiferas. Vamos a traer inversiones a la provincia, con un presupuesto ordenado y transparente».

«Voy a continuar en Caleta Olivia, estamos a full visitando a los vecinos. También recorriendo la localidad de Cañadon Seco».

«Vamos a ir encaminados como le fue a Chubut, que les fue muy bien. Estoy en contacto con mis compañeros de Juntos x el Cambio a nivel nacional. La verdad lo de Chubut fue impresionante. Se armo un muy buen equipo. Tienen un gobernador y un vicegobernador de lujo. Yo me quedo con la foto de Chubut».

«Generemos más riquezas en la provincia, más puestos de trabajo. Hay mucho ataque a la educación, a nuestros adultos mayores».

Lo que sucedió con Claudio Vidal

«Yo creo que Vidal no tiene que ser gobernador, no me gusta lo que hace. Una cosa es lo que dice, pero la otra es lo que hace y eso no me gusta. Me mando una carta documento, para que me silencie. Vidal es como el kirchnerismo, pero mas violento».

«Mi mensaje final para los vecinos es que las elecciones del 13 de Agosto se resuelve su vida para los próximos 4 años».

