Messi ganó su primer clásico en Inter Miami: doblete, otro festejo de superhéroe y pase a octavos de final de la Leagues Cup

El equipo dirigido por Gerardo Martino se impuso por 3 a 1 ante Orlando City y clasificó a la siguiente ronda de la Leagues Cup. El capitán argentino, que fue amonestado, marcó por duplicado y Josef Martínez convirtió el otro gol, de penal.

Inter Miami le ganó por 3 a 1 a Orlando City y se clasificó a los octavos de final de la Leagues Cup. Lionel Messi volvió a liderar al equipo de la Florida con un doblete, mientras que Josef Martínez convirtió el otro gol, de penal. César Araujo, en tanto, había marcado el empate transitorio.

Con este triunfo, Inter Miami clasificó a la siguiente ronda de la Leagues Cup y el próximo domingo enfrentará a Dallas por un lugar en cuartos de final.

Fue un clásico caliente el que se vivió este miércoles en DRV PNK Stadium, donde el capitán argentino necesitó apenas seis minutos para abrir el marcador luego de pararla con el pecho y definir de volea de zurda.

Taylor puts Messi in with the chip to give us the early lead over Orlando City. #MIAvORL | 📺 #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/kvb8Lmcccj

Sin embargo, le duró poco la ventaja al equipo dirigido por Gerardo Martino, porque diez minutos más tarde, Orlando lo empató con un gol del uruguayo Araujo, quien aprovechó un rebote que dio el arquero Drake Callender.

Antes de ir al descanso, Messi fue amonestado por primera vez desde que llegó al fútbol de Estados Unidos, tras una falta contra el peruano Wilder Cartagena en la mitad de la cancha, que reflejó lo áspero que estuvo el duelo en distintos momento. De hecho, mientras caminaba por el túnel hacia el vestuario en el entretiempo, el rosarino se fue discutiendo con Araujo.

For his 9th goal in 12 career games against Orlando City, Josef Martínez converts a PK to put us back in the lead 👊#MIAvORL | 2-1| 📺 #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/lhJvjZbi2P

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 3, 2023