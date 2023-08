Educación superior: Guillermo Polke se reunió con autoridades de la UNPA-UARG

El decano y vicedecana recibieron al candidato a gobernador y a la candidata a diputada provincial Micaela Cruces. Hablaron sobre la importancia de la profesionalización universitaria y terciaria para elevar la calidad productiva provincial y la creación de más puestos de trabajo.

El candidato a gobernador por el sublema «Unidos por Santa Cruz» Guillermo Polke, y la primera candidata a diputada provincial Micaela Cruces, se reunieron con las autoridades de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UARG-UNPA). En las instalaciones del Campus Universitario, los recibieron el decano Guillermo Melgarejo y la vicedecana Karina Franciscovich.

En principio, el candidato a gobernador planteó la problemática de que muchos jóvenes en Santa Cruz no están preparados para el mundo laboral. A la vez, planteó que los universitarios y terciarios graduados no consiguen trabajo en la provincia, ya que los puestos laborales no alcanzan, sumado al agravante de que en algunos sectores -como el minero- se trae mano de obra calificada de otras provincias.

Melgarejo por su parte destacó la importancia de poner en valor la universidad con la que cuenta la provincia, la cual tiene unidades académicas en Río Turbio, Caleta Olivia, Puerto San Julián y la sede capitalina. En todas ellas se ofrece la formación de grado en diversas carreras y se impulsan proyectos de investigación y extensión.

El objetivo que tiene la UNPA, además de formar nuevos profesionales, es brindar una alternativa de enseñanza superior en la provincia, para que los jóvenes apuesten al crecimiento local y no se sientan obligados a buscar otras opciones y oportunidades en el norte del país. Esta postura es la que comparte el espacio de Guillermo Polke, desde donde se observa la falta de formación terciaria y universitaria a comparación de otras provincias.

Micaela Cruces por su parte señaló la necesidad de “discutir un proyecto para plantear una agenda de necesidades que la población está demandando”. También resaltó que “la mayoría de los estudiantes que se va de la provincia no quiere volver. La gente busca otras oportunidades en otras provincias porque no las encuentra acá”, enfatizó.

En virtud de esto, Polke planteó que es indispensable “potenciar las instituciones que generen futuros profesionales. El conocimiento y la capacitación abren puertas”, indicó.

Por otra parte, el candidato a gobernador propuso que se fortalezca la relación de la UNPA con el sector privado. Es decir, que en la casa de altos estudios se formen emprendedores y que surjan proyectos para responder a necesidades que tenga el sector privado y haya una retroalimentación entre ambas partes.

De este modo, Polke junto al decano de la UARG llegaron al acuerdo de seguir trabajando en una agenda conjunta, pase lo que pase en las próximas elecciones provinciales.

Cabe destacar que, según los números arrojados por Melgarejo, actualmente la sede de Río Gallegos posee al menos 2.500 alumnos en actividad, de los cuales son aproximadamente 1.200 ingresantes y otros que están cursando sus respectivas carreras, lo que representa una masa importante de jóvenes que pueden convertirse en el futuro de Santa Cruz.

