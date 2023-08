Palermo Aike: Santa Cruz avanza hacia el hito más importante en materia energética

El Gobierno Provincial conjuntamente con la empresa de bandera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y la Compañía General de Combustibles (CGC), llevó adelante la apertura de sobres licitatorios para avanzar en la exploración de la Formación Palermo Aike, en las instalaciones del Instituto de Energía de Santa Cruz en la ciudad de Río Gallegos. Se trata de un proyecto ubicado en la Cuenca Austral que permitirá extender la historia petrolera y posicionar a nuestra provincia a nivel mundial.

En ese contexto, el presidente del Instituto de Energía de Santa Cruz, Matías Kalmus indicó que hoy se concretó una nueva apertura de sobres en el marco de los procesos licitatorios para explorar áreas que pertenecen a la Cuenca Austral. “A partir de la decisión política de la gobernadora Alicia Kirchner allá por 2016 se inició la exploración de esta Cuenca a través de distintas operadoras como CGC, ENAP, ConocoPhilips y también de una UTE conformada por YPF y CGC. Ahora tenemos la gran oportunidad de abrir los sobres de otro proceso licitatorio que se inició hace unos meses. Hoy estamos abriendo el Sobre A con la participación de dos operadoras, de CGC y de YPF, con el objetivo de continuar avanzando en la exploración de la formación Palermo Aike que nos genera una gran expectativa”, explicó.

Por otra parte, Kalmus señaló que la provincia de Santa Cruz tiene varios hitos y la exploración de Palermo Aike es sumamente importante. “El primer hito se dará este mes, me refiero al inicio de la perforación del primer pozo exploratorio con objetivo shale en Palermo Aike que lo anunció oportunamente la gobernadora Alicia Kirchner junto al presidente de YPF, Pablo González y al CEO de CGC, Hugo Eurnekian. Anteriormente CGC hizo algunas exploraciones fracturando dos pozos antiguos. A fines de agosto ya estarían listas las instalaciones de los servicios y equipos para iniciar la perforación”, agregó.

“Esto no se logra por arte de magia, es importante remarcar que en estos tiempos políticos mucho se opina sobre si hay política energética e hidrocarburífera en Santa Cruz y creo que este es un claro ejemplo y un hecho concreto de la estrategia petrolera que se da a través de la decisión política de la Gobernadora. Hoy los hitos se empiezan a cumplir y a transformarse en una realidad”, recalcó.

En cuanto a la licitación, destacó que se trata de una continuidad en este proceso de exploración que busca cambiar la matriz energética y productiva de la Cuenca Austral Santa Cruz. “Esto genera una mayor oportunidad para nuestros contratistas locales y fuentes de trabajo genuina. Las empresas ven a la provincia con un proyecto serio, pautas claras y una propuesta de política energética hidrocarburífera a la altura de las circunstancias, por lo cual deciden venir a invertir”, agregó.

“Nosotros estamos abriendo hoy los sobres de un proceso licitatorio para la adjudicación de dos permisos exploratorios de dos áreas hidrocarburifera más allá de quien sea el gobernador o gobernadora que venga. Acá lo que importa es el futuro de los santacruceños y santacruceñas”, consideró el Presidente del Instituto de Energía.

Apertura de sobres

Por su parte, el subgerente de Control Técnico Operativo de la Cuenca Austral, Diego del Río, se refirió a la apertura de hoy corresponde al Sobre A. “Hay dos licitaciones, una para cada área, y lo que se solicita es dos permisos de exploración de tipo no convencional ya que el objetivo exploratorio es de tipo shale, que es de vanguardia en la provincia y para la Cuenca Austral. Este objetivo no convencional se denomina Palermo Aike, y en este sector es encuentra en ventanas de generación con potencialidad de reservorio de tipo no convencional. Esto genera muchas expectativas, las áreas son colindantes y próximas a las áreas que están en desarrollo de lo que es campo de indio oeste y toda la zona del Cerrito en el norte de La Esperanza”, detalló.

En cuanto al proceso a seguir señaló que “lo que se va a seguir en el sobre A, son los antecedentes de la empresa, haciendo hincapié en los conocimientos, experiencia y espalda económica para afrontar este proyecto de gran envergadura”.

Después del período de análisis de los sobres, se pasa al Sobre B, que es la oferta propiamente dicha.

Sobre el costo que puede demandar este trabajo, “una vez realizada la adjudicación al mejor oferente, se procede a dar 4 años como el primer pedido exploratorio, con la posibilidad de acceder a un segundo pedido de otros 4 años, donde a su vez, van cambiando los compromisos estipulados, con derechos a obtener la concesión de explotación”.

La segunda formación no convencional más importante del país

La formación Palermo Aike en Santa Cruz es la segunda formación no convencional más importante del país. Con 12.600 kilómetros cuadrados de extensión en la Cuenca Austral, Palermo Aike podría tener recursos por 10.000 millones de barriles equivalentes de petróleo, lo que representa una tercera parte de Vaca Muerta, la cuarta reserva de crudo del mundo, con la que tiene similitudes geológicas.

Palermo Aike tiene comprobado la existencia de hidrocarburos en un área mayor, por lo cual en dimensiones podría competir con Vaca Muerta, siendo la real diferencia el contenido orgánico total, es decir la calidad de roca, y esto se podrá conocer con exactitud cuando se hagan las primeras perforaciones.

El proyecto que llevan adelante YPF y CGC representa un punto bisagra en la historia del desarrollo no convencional en el sur de nuestro país. Sus buenos resultados permitirán generar trabajo para empresas de la región, empleo y progreso para las santacruceñas y los santacruceños.

Dicha iniciativa, es una oportunidad estratégica de ampliar la frontera no convencional a otros ámbitos geográficos de nuestro país, extrapolando la curva de aprendizaje desarrollada por YPF en Vaca Muerta a lo largo de la última década y sumando la experiencia de CGC en la Cuenca Austral.

