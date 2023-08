Javier Belloni: «El desafío empieza el 10 de diciembre»

El jefe comunal de El Calafate continúa recorriendo la capital provincial llevando sus propuestas a la gente y habló sobre lo que considera primordial para Santa Cruz en caso de ser electo gobernador el próximo 13 de agosto.

El candidato a gobernador del sublema «Nace una Esperanza», de Unión por la Patria, Javier Belloni, continúa su campaña en Río Gallegos. Este martes se lo vió activamente hablando con los vecinos y vecinas en un reconocido supermercado de la ciudad, donde dio declaraciones a la prensa y habló puntualmente de «reordenar a la provincia».

Al ser consultado sobre qué es los primordial que necesita Santa Cruz y en que se lo diferencia con las propuestas de los demás candidatos, Belloni expresó: «Nosotros tenemos una idea distinta, una idea superadora de esta Santa Cruz. Lo que nos pasa en estos días cuando escuchamos los reclamos de la gente, es que se habla de educación, de salud, de los establecimientos educacionales, de las condiciones de los hospitales, de que nuestros hijos no van a las clases y que no podemos mejorar los salarios. Todo eso es lo primordial para nosotros, pero primero que nada tenemos que recuperar la economía de la provincia para que haya una mejor redistribución.»

En ese sentido el intendente de El Calafate indicó que «para ordenar los salarios primero hay que tener dinero y para tener dinero hay que tener una provincia ordenada con un Estado presente con funcionarios que funcionen«. Además, Belloni habló sobre la provincia que se imagina en caso de ser electo gobernador el 13 de agosto. «Lo que me imagino es cuando nos toque hacernos cargo de poner en marcha definitivamente la provincia que no sea una discusión si hay clases o no hay clases, que sea algo normal decir que nuestros hijos vayan a la escuela, que sea algo normal que vayan al hospital y te atiendan en forma rápida, y que sea algo normal que haya seguridad en cada uno de los pueblos. Por esa provincia vamos a luchar, por esa provincia vengo luchando hace muchísimo tiempo.»

Sobre las posibilidades concretas de ser elegido como el nuevo gobernador de Santa Cruz, el candidato de «Nace una Esperanza» afirmó: «Estoy convencido que me van a elegir, pero el desafío empieza el 10 de diciembre«. Por sobre qué cambió con las posibilidades de hoy con respecto a las de la candidatura para gobernador de 2019, Belloni indicó que hoy se siente «muy acompañado por muchos dirigentes de la provincia, por varios intendentes y por dirigentes que entendieron que se puede hacer de esta provincia una provincia muchísimo mejor«.

En esa línea, para finalizar, dejó un mensaje para los sectores más afectados este último tiempo: «Por eso les quiero decir a los docentes, a los médicos, a los enfermeros, a toda la clase trabajadora en general, que se queden tranquilos, que sabemos cuál es la responsabilidad que queremos asumir y que lo vamos a hacer con total honestidad y transparencia porque creemos que es la forma de poner a Santa Cruz de pie«.

