Cavani fue presentado en Boca: «Voy a defender esta camiseta como si fuese hincha de toda la vida»

El delantero uruguayo se mostró muy cómodo en su llegada al Xeneize y reveló sus intenciones de estar en la serie ante Nacional por Copa Libertadores.

El delantero uruguayo, Edinson Cavani, fue presentado como nuevo refuerzo de Boca Juniors en conferencia de prensa, en la previa de salir al cesped de la Bombonera y ser presentado ante más de 35 mil hinchas y expresó: «Voy a defender esta camiseta como si fuese hincha de toda la vida».

En diálogo con la prensa, el histórico artillero uruguayo se mostró contento con esta nueva etapa de su vida: «Estamos todos muy felices, la familia está muy contenta con la decisión de venir acá. El cariño de la gente me lo están demostrando cuando empezó todo esto de venir acá. Espero vivir lindas emociones».

IMPACTANTE: LA BIENVENIDA OFICIAL DE LA GENTE DE BOCA PARA CAVANI. 📹 El Canal de Boca pic.twitter.com/hoCtW9hQjB — SportsCenter (@SC_ESPN) July 31, 2023

En este marco, fue consultado sobre las conversaciones con Juan Román Riquelme, uno de los principales responsables de su llegada: «Las charlas eran de amistad, tenemos una linda relación, hablamos de varias cosas. Las cosas se dan cuando se tienen que dar. Hoy se tomó la decisión de venir acá porque tenía ganas de volver cerca de casas. No hay país más parecido al nuestro que es la Argentina y no hay club como Boca».

«Las palabras de Román siempre fueron las mismas, con el paso del tiempo me demostraron la confianza que había y eso te motiva y empuja a decidirte de una vez. Se reunieron ciertas situaciones, me aseguraron el deseo y la necesidad de dar el paso para estar cerca de casa», agregó.

🗣️CAVANI Y EL POR QUÉ DE SU LLEGADA A BOCA: "Tenía ganas de volver cerca de casa" El delantero se refirió a los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta del Xeneize: "No hay club como Boca para seguir lo que puedan ser los últimos pasos de mi carrera", agregó. pic.twitter.com/6RHjZKsyu8 — TyC Sports (@TyCSports) July 31, 2023

Ante la posibilidad de ser parte del equipo que enfrentará a Nacional, explicó: «No sé si voy a estar en los octavos de Copa Libertadores, tengo que reunirme con el cuerpo técnico. Son mis primeras horas en Buenos Aires. De a poco empezaré a juntarme con toda la gente del club. Estoy acá para estar a disposición del entrenador. Si hay que jugar se jugará y se tomarán los riesgos».

Por otra parte, fue consultado sobre su actualidad física y despejó cualquier tipo de duda: «Las ganas siempre van a hacer las mismas, tengo 36 años y muchos kilómetros recorridos, eso cuenta mucho en lo que es un futbolista. Me voy a entrenar al 100% como lo he hecho todo mi carrera y voy a defender esta camiseta como si fuese hincha de toda la vida».

En tanto, recordó una anédocta de niño con Boca: «Cuando tenía 12 o 13 años vine con una categoría de Uruguay para competir en buenos Aires y una de las salidas era venir al museo de Boca. Estabamos todos felices. Dentro de la visita estaba la posibilidad de pisar la cancha y solo pudimos ir a la tribuna. Se pasan mil cosas por la cabeza, nunca me imaginé hoy estar acá, de estar a minutos de salir a la cancha».

🔵🟡 CAVANI Y LA COMPARACIÓN DEL HINCHA DE BOCA CON EL DE NÁPOLI El uruguayo contó una experiencia parecida apenas llegado a Argentina entre la gente del Xeneize y la de los Gli Azzurri. pic.twitter.com/IX85humGxq — TyC Sports (@TyCSports) July 31, 2023

Por último, se refirió a la pasión del hincha de Boca: «Me tocó vivir una situación parecida cuando llegué a Napoli, no había pisado la cancha y la gente me demostraba cariño. Te demuestran lo que es la pasión que tienen los hinchas de este club. Voy a prepararme para darlo todo y regalarle muchas alegrías a esa gente que me recibió con cariño».

«Ojalá podamos recorrer un camino largo con triunfos y situaciones lindas que sé que este club está acostumbrado a vivir. Les voy a agradecer a todos», concluyó.

