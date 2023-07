Javier Belloni: «Los docentes tienen que ganar mejor»

Así lo aseguró el candidato a la gobernación de Santa Cruz, Javier Belloni, en un mensaje enviado a los docentes de la provincia en clima de disconformidad por los salarios.

«Queremos una provincia con educación. No desconocemos el conflicto con los docentes, por eso les proponemos una provincia mejor administrada, mejor económicamente, porque entendemos que los docentes tienen que ganar mejor«, aseguró Belloni en un vídeo difundido por sus canales de comunicación oficial.

Asimismo, durante la semana, también se lo pudo escuchar referirse sobre la crisis institucional que atraviesa la educación los últimos meses con los constantes paros docentes por reclamos salariales. En ese sentido, el intendente de El Calafate dijo que “no pueden haber docentes que estén cobrando por debajo de la línea de la pobreza”.

El aspirante a la gobernación fue consultado sobre qué es lo primero que haría con respecto a esta problemática en caso de ganar las elecciones del próximo 13 de agosto: “Con los docentes nos tenemos que sentar en una mesa de trabajo, donde es fundamental recuperar el presupuesto provincial. Estamos todos ansiosos para que los docentes vayan a clases, pero tenemos que rediscutir salarios, si no nos podemos sentar, que es lo primero que tiene que hacer un gobierno: sentarse con los que nos garantizan la educación, la salud y la seguridad para tener una provincia ordenada.”

El jefe comunal de El Calafate también opinó sobre por qué desde el gobierno provincial no se ha podido dar una mejor respuesta al reclamo de ADOSAC. “Hoy a la provincia no le sobra nada, pero con la cantidad de recursos que tienen le tendría que sobrar. Nosotros si no mejoramos el presupuesto provincial, las recaudación para tener más dinero va a ser muy difícil rediscutir salarios. Hoy no puede ser que nuestros hijos nos vayan a clases, por eso hablamos de un estado presente, de un estado activo y de un estado promotor”, concluyó Belloni.

