Yanina Latorre habló de las mujeres que acompañan a los futbolistas y se refirió a Antonela Roccuzzo

La panelista participó de «Terapia Picante» y generó polémica al referirse a los logros de la influencer.

Yanina Latorre participó del ciclo de Youtube «Terapia Picante» donde los entrevistados se someten a una entrevista mientras prueban diferentes tipos de salsas picantes que van increscendo a medida que trascurre la nota.

Fiel a su estilo, Yanina habló de su vínculo con Diego Latorre y de la familia que formaron desde hace casi 30 años, al tiempo que señaló los sacrificios que realizó como pareja para acompañar el proyecto y vivir para su pareja en post de un futuro económico mejor.

En esa línea, Alan Parodi conductor del ciclo que se ve vía streaming le preguntó qué consejo le daría a una chica que comienza a salir con un futbolista joven que promete ser una estrella en su carrera.

Sin dudarlo, Latorre contestó: “Que se aguanten los machistas que son, porque siguen siendo muy machistas. Yo durante mucho tiempo lo acompañé, dejé todo por él, no me arrepiento, porque crie a los chicos, pero sos como Antonela Roccuzzo, la amamos, pero es la mujer de Messi”, señaló.

Mientras explicó su punto de vista: “A ella la contratan marcas de Europa para hacer publicidad, pero solo porque está casada con Messi. Sola todavía no logró nada. Y no la estoy criticando a ella, pero siempre estás como un paso atrás del jugador”, expresó.

"Yanina Latorre":

Por sus comentarios sobre Antonela Roccuzzo en @TerapiaPicante pic.twitter.com/4wNW9V3DV2 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 28, 2023

Mientras que Parodi reformuló lo dicho por Yanina y preguntó: “¿Messi sería Messi sin Antonela?”, a lo que la panelista de LAM sostuvo: «El talento de ellos es el talento de ellos, tampoco los subestimemos. Vos podés ayudarlos, acompañarlos y hacer que tengan una vida mejor”. En ese sentido, ejemplificó: “Gracias a Antonela seguramente él no se acuesta tarde, no sale todas las noches, no toma alcohol…”, remarcó.

Acto seguido enumeró las tareas de las mujeres en estos roles: “Lo acompañas, le crías a los pibes, le tenés la casa bien, lo ayudás en la mudanza, todo para que el rey esté contento. El tema es que es un negocio familiar, vos dejás todo porque sabés que gracias a ese laburo vivís bien toda la vida. Hoy una feminista no podría estar con un jugador de fútbol. Lo mata a los dos minutos”, concluyó en el fragmento que se viralizó sobre una nota que fue realizada hace dos meses.

