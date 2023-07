Pablo Grasso: “hasta la oposición habla bien de nosotros”

Ante un salón de UPCN repleto, el candidato a gobernador mantuvo un encuentro con la ciudadanía de Río Gallegos y afirmó que “nunca descuidaremos esta ciudad y seguiremos trabajando para fortalecerla, como lo haremos en todas las localidades de Santa Cruz”.

En primer lugar, Pablo Grasso detalló las recorridas que realizó, junto a su equipo, por toda la provincia de Santa Cruz y destacó la expectativa que hay sobre las elecciones con el proyecto de Construyamos Juntos. “Fuimos muy bien recibidos en todas las localidades, pese al frío y las bajas temperaturas. Tuvimos reuniones muy positivas y actos multitudinarios. Nos acompañó muchísima gente y lo valoro. Nos reencontramos con muchos compañeros que siempre han estado”, relató.

Grasso respaldó fuertemente a quienes lo acompañan en las distintas candidaturas, tanto en Río Gallegos, como en el interior de Santa Cruz, y les expresó que “tenemos que estar en cada uno de los lugares para presentar y contar nuestro proyecto político”. “Debemos -continuó- terminar de convencer a los indecisos, que piensan que todos son lo mismo y mostrarle nuestra impronta. Mucha gente del interior no viene hace años a Río Gallegos y los vecinos que sí habían viajado le contaban la transformación de Río Gallegos. Los felicito a todos porque han puesto el corazón, mística y sentido de pertenencia para acercar nuestra plataforma”.

El candidato a gobernador aseguró que “los radicales, que ahora le suman a Claudio Vidal, admiten que hemos hecho una buena gestión en Río Gallegos. Y los primos (en referencia a los adversarios de su propio partido político) dicen que en 16 años hicieron muchas cosas y que me tengo que quedar en la ciudad por todo lo que hicimos. Me di cuenta de que hasta la oposición habla bien de nosotros”.

“Imagínense que, si en cuatro años logramos transformar la capital, todo lo que podemos hacer desde el gobierno provincia. No sólo fortaleceremos Río Gallegos, sino que nunca nos vamos a ir de nuestro lugar. Podremos hacer más cosas todavía. No descuidaremos esta ciudad. Si logramos dar un paso más, lograremos llevar lo que hicimos acá a todos los puntos de Santa Cruz. Por eso es importante defender lo nuestro, lo que conseguimos. Tenemos mucho para mostrar. Nosotros no aparecemos cada cuatro años, hacemos política todos los días”, puntualizó.

Respecto a la aproximación a la fecha de las elecciones, dijo que es importante “poder seguir fortaleciendo este vínculo que tenemos con la ciudadanía. No releguemos nada. Todavía falta porque siempre hay problemas nuevos”.

Sobre su visión de la situación económica, Grasso reiteró que no se puede vivir del goteo del petrolero y solicitó volver a rediscutir la renta minera. “No tiene que ser todo cobranza. No le debemos aumentar el impuesto a nuestros habitantes, sino reconvertir la economía en Santa Cruz para generar más ingresos”, agregó.

El dirigente de Construyamos Juntos, sobre la coyuntura educativa, contó que mantuvo encuentros con docentes de diversas localidades y que le han acercado sus puntos de vista para colaborar con las propuestas. “Esto -indicó- habla de una construcción colectiva de la ciudadanía”.

Grasso narró que «un candidato se fotografió junto al escenario de la Fiesta del Frío y decía que teníamos que hacer cloacas. Y ese día llegaron los materiales para que toda la ciudad tenga el 100% de cloacas”.

“El 10 de agosto llenaremos el Boxing Club y mostraremos todo el acompañamiento que tenemos. Esto no se termina el 13 de agosto. Recorreremos cada lugar y militaremos por cada municipio, que han sido relegados durante mucho tiempo. Cada uno de ustedes será parte del recambio generacional de la política que necesitamos. También hay mucha gente con historia, que pasó la posta para que este proceso continúe. Néstor Kirchner, cuando pensó en una provincia industrializada, trajo el interconectado durante su presidencia. Después empezaron las represas, la termoeléctrica y aumentarán los parques eólicos en todo el territorio. Nuestra responsabilidad es terminar con esto que soñó. Tenemos nuestros puertos para traer el equipamiento necesario. Hay que generar empleo. Todo lo que hemos hecho, como el mejoramiento de espacios públicos, el asfaltado de muchísimas calles, políticas para los emprendedores, proyectos comunitarios, se logró con trabajo y decisión”, finalizó.

