Pablo Grasso: “el 13 de agosto empieza a cambiar la historia”

En Piedra Buena, el candidato a gobernador dio un discurso en el que hizo eje en el tema económico e industrial. Recordó el modelo de Néstor Kirchner y pidió a sus adversarios políticos “que salgan a dar la cara y expliquen qué proyecto tienen para Santa Cruz”. Anunció que el cierre de campaña será el 10 de agosto en el Boxing Club de Río Gallegos y dio un fuerte respaldo a la candidatura de “Pepe” Bodlovic para la legislatura provincial.

Pablo Grasso y su compañero de fórmula Javier Castro continúan con la recorrida por las localidades santacruceñas. Luego de su paso por Puerto Santa Cruz, profundizaron la relación con zona centro, esta vez en la ciudad de Piedra Buena, donde Grasso volvió a jugar de local.

Estuvieron presentes la precandidata a diputada nacional Silvina Córdoba, la candidata a diputada provincial Agostina Mora, el Jefe Comunal Federico Bodlovic, el intendente de El Chaltén Néstor Ticó, el diputado por municipio de Puerto Santa Cruz Leonardo Paradis, el candidato a diputado José «Pepe» Bodlovic y su compañera de fórmula Noelia Castro, además de una gran cantidad de referentes políticos, militantes y vecinos.

Pablo Grasso: “se terminó eso de tener oportunidades para unos pocos”

Al momento de las palabras, el candidato a gobernador arrancó fuerte al pedir “a los dirigentes que son nuestros adversarios, que salgan a dar la cara y expliquen qué proyecto tienen para Santa Cruz. Acá estamos nosotros contándoles qué camino queremos hacer con ustedes, qué camino vamos a construir juntos, de dónde venimos y a dónde vamos”.

Luego recordó a Néstor Kirchner, por su constante lucha y su gran coraje para trabajar por una Santa Cruz industrializada: “él pensó en una provincia más equitativa”, dijo.

También dio un gran respaldo a José “Pepe” Bodlovic, que se presenta como candidato a Diputado por Pueblo de Piedra Buena, y afirmó que “se terminó eso de tener oportunidades para unos pocos”, en referencia al bono que se pagará a municipales de toda la provincia: “sería injusto si yo me corto solo y dejo afuera a mis compañeros intendentes, porque nosotros tenemos que pensar en la construcción colectiva, o hay para todos o no hay para nadie, los esfuerzos tienen que ser para todos, no puede haber oportunidades para algunos y falta de oportunidades para otros”, dijo.

En este marco, agradeció al intendente piedrabuenense Federico Bodlovic “por la pasión que le pone” y también “a todos y cada uno de los que ponen el pecho cuando la situación es difícil”.

“Nosotros sabemos lo que pasa en Santa Cruz, pero necesitamos que vos me digas tu idea que tuviste durante toda la vida y no supiste decirla, acá hay compañeros que la podemos ejecutar, la provincia tiene grandes ideas para poder salir adelante”, dijo dirigiéndose a la ciudadanía y continuando con su postura de una construcción colectiva como eje de gestión.

También recordó que en muchas oportunidades visitó Piedra Buena e hizo referencia a la gestión municipal en la capital provincial: “claro que falta hacer mucho en Río Gallegos, pero ninguno puede desconocer dónde estábamos y dónde estamos hoy, y ese cambio rotundo que tuvimos lo vamos a llevar a todo el territorio de la provincia de Santa Cruz, vamos a tener las mismas oportunidades todos”, resaltó.

Al hablar de temas económicos, lamentó que “miles de empresas” aprovecharon los recursos santacruceños y prácticamente no dejaron nada para la sociedad, y analizó que “no podemos estar pendientes del goteo de la plata de la regalía, no tenemos que estar pendientes de cómo hacemos para cambiar la política pesquera, tenemos que involucrarnos para poder discutir qué necesitamos los santacruceños, para que cuando no haya más petróleo, el laburo siga en cada uno de los rincones de nuestra provincia, nosotros tenemos que generar empleo y la tenemos clara”.

“Hoy yo estoy acá parado como un militante político que viene a cambiar la realidad, soy el tipo que va a transformar la realidad, y lo voy a hacer con todos ustedes, lo voy a hacer con estos hombres y estas mujeres que se la jugaron cuando la situación era complicada” afirmó Grasso y luego anunció que el cierre de campaña será el 10 de agosto en el Boxing Club de Río Gallegos, el mismo lugar en el que Néstor Kirchner dio un discurso histórico en el que dijo que iba a cambiar su domicilio nuevamente a la ciudad capital.

Para cerrar, Pablo Grasso dijo que “vamos a reconstruir la historia, vamos a levantar la bandera de Néstor, vamos a levantar la bandera de nuestros pioneros, por los pibes que están exigiendo que las cosas cambien”, y afirmó que “el 13 de agosto empieza a cambiar la historia, porque el 14 voy a seguir recorriendo la provincia como gobernador con Javier, para estar al lado de cada uno de ustedes, para que vean que no fue una cuestión electoral, para que vean que nosotros vamos a seguir laburando, para que vean en nosotros el cambio que necesita Santa Cruz”.

Javier Castro: “hagámoslo por todos los que necesitan una mano”

Al momento de las palabras, el candidato a vicegobernador destacó a “Pepe” Bodlovic, a quien consideró “una figura tan importante, un líder tan carismático y un ser humano excepcional”. Luego afirmó que “lo que viene el 13 de agosto es más que una simple elección, es uno de los más desafíos más importantes que tenemos por delante. Cuando nos encerremos en el cuarto oscuro, pensemos con el corazón, pensemos en los sueños de nuestros abuelos, en los sueños de nuestros viejos, en los sueños de los pibes y en los sueños de las generaciones que vienen, porque la única opción que tenemos es con Pablo Grasso en la gobernación”.

En este mismo sentido, dijo que “no venimos a venderles utopías, no venimos a hacerle promesas, no venimos a canjearle posibilidades laborales por un voto, acá venimos a decirle que tenemos la capacidad, la fuerza, el empuje y el coraje para gobernar Santa Cruz y generar todos los cambios que necesitan”.

“No hay una fórmula mágica, no crean en aquellos que vienen a venderle ilusiones, aquellos que vienen a decirle que saben hacer absolutamente todo, yo creo que lo único que saben hacer es rejuntarse para ganarle una lección al peronismo, que siempre fue el único que estuvo cuando las papas queman”, dijo en referencia a sus adversarios políticos.

Seguidamente, dio un mensaje a la juventud santacruceña, que es fundamental para la construcción de un mejor presente: “pibes y pibas de Santa Cruz quieren hacer escuchar su voz y eso es lo que necesitamos. Dejen de escuchar que ustedes son el futuro, ustedes son el presente, salgan y pateen el tablero, háganse de escuchar porque los necesitamos dentro de este proyecto. Ustedes son los dirigentes del futuro”, dijo.

“Yo sé que hay gente que la está pasando muy mal, hagámoslo por ellos, por todos los que necesitan una mano. El 13 de agosto cambiemos definitivamente el rumbo de Santa Cruz”, dijo Javier Castro e invitó a la ciudadanía a ser parte “de este proyecto, que es el único proyecto que nos tiene a todos, no somos una mera fórmula, contamos con todos y cada uno de ustedes para cambiar la realidad de Santa Cruz”, afirmó.

Silvina Córdoba expresó su fuerte compromiso con la provincia

La pre candidata a diputada nacional Silvina Córdoba sostuvo que Piedrabuena tiene un enorme potencial a base de turismo y recursos naturales, deporte y cultura. “Mi compromiso es que las luces de la gran ciudad no me encandilarán. Seguiré recorriendo y trabajando para todos ustedes. Y, cuando llegue, me acordaré de este acto y todas las caras que veo acá. No me levantaré de la silla cada vez que haya pelear por Santa Cruz para que todo lo que sea beneficio sea un hecho concreto”, arengó.

En el Congreso, “No sólo se discuten las grandes obras y programas, sino también la vida diaria de quienes vivimos en el interior profundo, como decía Néstor y Cristina. No sólo hay que mantener la obra de las represas, los parques eólicos, el interconectado y el movimiento de los puertos, sino también hay que pelear por la vida diaria que tenemos nosotros. Hay que seguir peleando con las grandes empresas que dan los servicios y esa lucha la tenemos que dar en el Congreso. Mi compromiso es seguir trabajando todos los días, incansablemente, por Piedra Buena y por Santa Cruz. Amo esta provincia. El día que no esté, mis huesos quedarán acá”, cerró Córdoba.

Agostina Mora: “la mejor alternativa es con Pablo Grasso a la gobernación”

Por su parte, la candidata a diputada por distrito Agostina Mora indicó que “venimos recorriendo todos los puntos de la provincia y venimos a transmitirles que estamos militando el mejor proyecto para este 13 de agosto. Esta mejor alternativa es con Pablo Grasso a la gobernación”.

“Sepamos que para nosotros la política no es sólo venir a las localidades cada cuatro años, es estar poniendo el cuerpo todos los días, dejando la vida al servicio del colectivo” enfatizó la candidata.

Recordó además el fallecimiento de Evita, a quien tomó de ejemplo de seguir “transformando para la felicidad de nuestro pueblo”.

“Tenemos que militar con alegría esta mejor alternativa. Nos quedan pocos días. Hagamos el esfuerzo de este último tramo. Que nos quede vecino sin contarle este proyecto que comanda un compañero que trabaja incansablemente por una Santa Cruz que soñaron nuestros pioneros. Estamos del lado de los derechos. Garantizamos nuestro enorme esfuerzo para que Grasso sea el próximo gobernador”.

Federico Bodlovic: “Seguiremos creciendo con este proyecto político”

El intendente de Piedra Buena recordó que “cuando asumí la intendencia y Pablo hizo lo propio en el IDUV, empezamos a trazar un camino de unidad y transformación. El camino se vio reflejado en todas las obras que hemos hecho”.

“Sabemos que las oportunidades y el crecimiento están de la mano de Construyamos Juntos. No nos cabe duda de que Silvina Córdoba llevará el proyecto de Piedra Buena y de la provincia. Agostina Mora será diputada provincial y junto a Pepe (candidato a Diputado por Pueblo) pelearán por los intereses de todos”, apuntó el jefe Comunal.

“Los intereses de Piedra Buena están por encima de cualquier pensamiento político y partidario. Pepe tuvo la posibilidad de irse a la casa y dejar de hacer política, pero tomó la decisión de ir cuatro años más para representar los intereses, buscando el futuro de nosotros. Seguiremos creciendo con este proyecto político”, enfatizó el titular del ejecutivo piedrabuenense.

“Pepe” Bodlovic: “defiendo a los docentes de mi pueblo. Sus reclamos son justos”

José “Pepe” Bodlovic, ex jefe comunal y actual candidato a diputado provincial fue recibido por los vecinos de la localidad, quienes corearon su nombre y recordaron los años de gestión frente a la intendencia. Agradeció el acompañamiento por parte de la comunidad, señalando que “en estos cuatro años, con total libertad y lealtad, defenderé al intendente de este pueblo, que hace todo para traerle dignidad a los piedrabuenenses. Siempre defendí al pueblo donde nací hace más de 60 años y lo seguiré haciendo hasta el final de mis días”.

“Estamos trabajando mucho para que en poco tiempo Piedra Buena sea la ciudad más importante de zona centro. Entre todo el pueblo lo haremos. Mi pueblo quiere más y por eso hoy estamos trabajando para que Pablo y Javier lleguen a la gobernación. Traerán grandes beneficios y fortaleza para la familia”, sostuvo.

En este marco, Bodlovic continuó señalando que Grasso “trabajará por todos los santacruceños, pagando sueldos dignos y trayendo becas para los jóvenes. Y yo hoy quiero dejar algo bien claro: defiendo a los docentes de mi pueblo. Sus reclamos son justos por eso los defiendo. Por eso le pido a Pablo que escuche a los docentes y padres para tener una educación mejor. Grasso traerá las obras que necesitamos y por eso lo apoyamos. Les pido a todos que el 13 de agosto reventemos las urnas de Piedrabuena y vamos por la victoria final”.

