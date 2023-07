Comienza la última fecha de la Liga Profesional: horarios, partidos y TV

River levantará el título que aseguró hace dos fechas, cuando venció de local a Estudiantes de La Plata.

La Liga Profesional de Fútbol disputará su última jornada este fin de semana en el que consagrarán a River Plate, tras su partido ante Racing en la noche del viernes.

A pesar de ser la última jornada del torneo, no hay nada en juego: como los descensos y las clasificaciones a las copas internacionales se definirán a fin de la Copa de la Liga Profesional, muchos equipos jugarán con un mix de titulares y suplentes porque entre semana comenzarán las fases eliminatorias de la Copa Libertadores y Sudamericana.

Además, el sábado se enfrentarán Independiente y Boca, mientras que el partido más resonante del domingo será entre Huracán y Vélez en el marco de la lucha por los últimos puestos.

Viernes 28 de julio

16:30 Union vs. Defensa y Justicia – ESPN Premium

16:30 Argentinos vs. Estudiantes (LP) – TNT Sports

19:00 Newell’s vs. Talleres (C) – TV Pública

19:00 Belgrano vs. Rosario Central – TNT Sports

21:30 River Plate vs. Racing Club – TNT Sports y ESPN Premium

Sábado 29 de julio

14:30 Central Córdoba (SdE) vs. Atlético Tucuman – TNT Sports

15:00 Sarmiento (J) vs. Banfield – ESPN Premium

17:00 Independiente vs. Boca Juniors – TNT Sports

20:00 Tigre vs. San Lorenzo – ESPN Premium

Domingo 30 de julio

15:00 Lanús vs. Barracas Central – TNT Sports

15:00 Arsenal vs. Colón – ESPN Premium

17:30 Gimnasia (LP) vs. Platense – TNT Sports

17:30 Huracán vs. Velez – TV Pública

20:00 Godoy Cruz vs. Instituto – TNT Sports

Comentarios

comentar