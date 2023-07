Pablo Grasso en Río Turbio: “Transformaremos la realidad, haciendo más rutas, aeropuertos y asfaltando cada ciudad”

El candidato a gobernador reunió a cientos de vecinos y vecinas en la Cuenca Carbonífera en un acto realizado en el gimnasio de Luz y Fuerza. Aseguró que “empieza la reconstrucción colectiva y ustedes serán parte de la revolución que haremos en Santa Cruz”.

En el marco de su recorrida por la provincia de Santa Cruz, Pablo Grasso desembarcó en la Cuenca Carbonífera y tuvo un fuerte apoyo de la población de Río Turbio y 28 de Noviembre. Encabezó un acto acompañado de la candidata a diputada nacional, Silvina Córdoba, la primera en la lista de diputados por Distrito, Agostina Mora, y los candidatos locales.

Grasso en su discurso hizo referencia a los años que vivió en la cuenca, a sus primeros pasos en la política y las personas que fue conociendo en el camino. Luego dijo que “elegimos candidatos fuertes, como lo son Lucas Cané y Atanacio Pérez Osuna en Río Turbio y Elba Ponce y Aldo Aravena en 28 de Noviembre. No necesitamos poner muchos”, porque “estamos convencidos que esta tierra dio cátedra de formación política. Siempre esta ciudad fue grande y luchadora, defendiendo los intereses generales de todos. Hay que ser agradecidos de la vida por aquellos compañeros que están acá y dan su esfuerzo para caminar el territorio de Santa Cruz”, declaró.

Grasso expresó que “cuando la injusticia golpea la puerta, hay que poner el pecho. Algunos, cuando las papas queman, se esconden hasta que la situación se arregle” y aseguró que “no existen soluciones mágicas, debemos estar al frente. No es lo mismo un proyecto que el otro”.

“Un pedacito de ustedes –dijo mirando a los todos los que asistieron- trabajó con uno de los grandes dirigentes de Santa Cruz. Recorrieron la provincia para que Néstor Kirchner sea lo que es: el dirigente más importante de la Argentina. Y se logró con decisiones políticas, porque tenía en claro que cada uno formaba parte de este acuerdo. Fue una construcción colectiva. Es el momento de volver a reivindicar la política en toda la provincia. Cuando Néstor quería industrializar, faltaba energía y la trajo. Por eso somos generadores de energía”.

El candidato a gobernador se mostró agradecido y orgulloso por tener “la columna vertebral del peronismo, que se arriesga con responsabilidad y no se reemplaza con nada”. “Lo más fuerte que tenemos es la militancia política, que está en cada rincón y golpea cada puerta. Con firmeza decimos que transformaremos la realidad, haciendo más rutas, aeropuertos y asfaltando cada ciudad”, enfatizó.

“Me voy a poner al lado de todos ustedes para decirles que se terminó la falta de oportunidades y la resignación. Viene el momento de generar empleo. Empieza la reconstrucción colectiva y serán parte de la revolución que haremos en Santa Cruz. Construyamos la provincia que soñó Néstor y quiere Cristina Kirchner”, concluyó mientras resonaban los aplausos en el gimnasio de Luz y Fuerza.

Silvina Córdoba: “Hay que acompañar a Pablo Grasso para que sea el próximo gobernador”

La candidata a diputada nacional revalorizó a los gobiernos peronistas que “llevan un modelo inclusivo y buscan un Estado presente” y pidió el acompañamiento a Pablo Grasso para que “sea el próximo gobernador y afronte el desafío que hay por delante”. “Tenemos que apoyar a Sergio Massa y a mí como candidata a diputada nacional, porque seré la responsable de representarlos en el Congreso de la Nación”, aseguró Córdoba.

Respecto a YCRT, dijo que es una empresa muy importante para “el desarrollo y crecimiento de la Cuenca Carbonífera” y que se va discutir su futuro de los próximos años. “No sólo vamos a discutir eso, sino también trabajar para que el enorme potencial que tiene Palermo Aike, que generará empleo acá muy cerca de Río Turbio”, agregó.

Agostina Mora: “Tenemos compromiso y empatía con la realidad de cada vecino y vecina”

En su discurso, Agostina Mora recordó que la Cuenca es cuna “de grandes líderes, que han dejado su huella a nivel nacional”. “Tenemos -expresó sobre el proyecto de Construyamos Juntos- compromiso y empatía con la realidad de cada vecino y vecina. Pablo Grasso es un compañero de territorio, hijo de laburantes, que tiene una de las principales virtudes: ganas de seguir transformando la provincia de Santa Cruz”.

Por último, Mora solicitó el apoyo en estas elecciones para “la transformación, el desarrollo, la generación de trabajo y la inclusión de Santa Cruz”. “Se juegan -cerró- dos modelos: el que tiene hechos y que puede transformar y el que nos venden, que nos dio la espalda históricamente”.

Por su parte, Lucas Cané, candidato a Diputado por pueblo de Río Turbio, agradeció y dio la bienvenida a Pablo Grasso a la Cuenca Carbonífera y pidió seguir trabajando juntos para construir una Santa Cruz y un Río Turbio mejor.

Karina Nieto: “Sabemos levantarnos de la peor circunstancia, es nuestro sello particular y es lo que nos caracteriza”

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados y candidata a legisladora, Karina Nieto, agradeció el acompañamiento de muchos intendentes que llegaron, en su momento, a Río Turbio para “que no despidan a los compañeros de YCRT”.

“Volver a estar acá para algo tan particular como acompañar a Grasso en la candidatura es muy significativo. Es un lugar de mucha movilización interna. Fundamentalmente porque no nos tienen que explicar que significa a nivel nacional que un gobierno opositor llegue. Sabemos levantarnos de la peor circunstancia, es nuestro sello particular y es lo que nos caracteriza. Tiene este sello resiliente de levantarse, de caerse y volver a levantar, siempre con ganas y fuerza e ir por las cosas”, indicó.

Atanasio Pérez Osuna: “Tenemos que consolidar el triunfo de Pablo Grasso, que será nuestro conductor por muchos años”

Al momento de su alocución, en relación al presente que atraviesa el país, Atanasio Pérez Osuna requirió “estar codo a codo, con vocación y servicio” y confesó que “dudé en ser candidato, pero los compañeros me decían que tenía que volver y tenían razón”. “No nos podemos hacer a un lado. Vamos a volver a dar pelea, acompañando a Pablo Grasso en la gobernación y en octubre a Darío Menna en la intendencia. Hay que resolver los problemas de la gente, poniendo el cuerpo para transformar la realidad. No lo haremos solos, sino con todos ustedes. Se viene otro signo político y debemos estar al frente definiendo las fuentes de trabajo”, aseveró.

Sobre el interior de la provincia, Pérez Osuna expuso que “cada localidad es importante, cada una tiene sus recursos naturales y hay que transformarlos. Acá tenemos carbón y hay que generar energía. La mayor inversión, luego de los gobiernos de Juan Domingo Perón, fue con Néstor y Cristina. Si el Yacimiento está en marcha es por la gran visión de ellos”. “Hoy -finalizó- más que nunca tenemos que consolidar el triunfo de Pablo Grasso, que será nuestro conductor por muchos años. Sabe escuchar y está permanentemente al servicio del pueblo”.

