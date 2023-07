Belloni: “El 13 de agosto mucha gente de Río Gallegos me va a acompañar ”

El intendente de El Calafate mantuvo una concurrida agenda en Río Gallegos, donde recorrió las calles junto a su militancia y pudo intercambiar ideas con la gente.

Javier Belloni arribó nuevamente a Río Gallegos, donde se encuentra recorriendo los barrios de la capital provincial para dialogar con los vecinos y vecinas sobre las ideas de transformación que tiene para proponer y para escuchar las inquietudes que los riogalleguenses le plantean de cara a la gobernación de la provincia.

Sobre las posibilidades de ser electo gobernador el próximo 13 de agosto, el intendente de El Calafate indicó: «Somos una alternativa cierta con serias posibilidades para ser Gobierno. Lo podemos lograr porque estoy rodeado de la mejor militancia y los mejores dirigentes políticos, con los que logramos una lista de consenso.»

En ese sentido, Belloni explicó como se dieron los acuerdos para definir las listas que lo acompañan. «Esto se logra porque tenemos una idea clara, una idea de una nueva administración, de una recuperación de la provincia, de un nuevo estado provincial que nos permita tener un nuevo presupuesto en el que podamos volver a dar dignidad a las familias por más viviendas y por mejores salarios«.

“Ojalá pueda ser yo quien lleve ese sueño adelante. Estoy convencido que se va a poder hacer realidad porque creo en ustedes y porque quiero que Santa Cruz nos encuentre unidos más que nunca trabajando por mejorar las cosas”, aseveró el candidato a gobernador de Unión por la Patria ante los vecinos y vecinas con un gran acompañamiento detrás de su militancia.

A estos últimos también hizo referencia y los arengó a continuar recorriendo las calles: “Los invito a que caminemos juntos, yo me voy a meter en cada uno de los rincones de nuestra provincia y de Río Gallegos, que es la ciudad donde me vio nacer, y Río Gallegos me va a dar la posibilidad de ser el gobernador de todos los santacruceños”, afirmó Belloni ante el ferviente aplauso de cientos de militantes que se dejaron ver con sus atuendos color naranja característico de la campaña.

Comentarios

comentar