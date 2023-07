Polke sobre el empleo en Santa Cruz: “No es tarea de los sindicatos sino del Estado administrar la bolsa de trabajo del sector minero y petrolero”

El candidato a gobernador, Guillermo Polke, se refirió a la problemática del empleo en los amplios sectores productivos que tiene la provincia. Apuntó a la cantidad de mano de obra proveniente de otros lugares del país y enfatizó en el rol e injerencia que tiene que tener el Estado para equilibrar esta situación.

Guillermo Polke, candidato a gobernador por el sublema “Unidos por Santa Cruz” de Unión por la Patria, mantiene su agenda de campaña en la que da a conocer las diferentes propuestas que tiene desde una mirada productiva para impulsar el desarrollo de la provincia.

“Decidimos conformar una lista para darle una opción a la ciudadanía, que habla de que hay que generar riquezas y producción en Santa Cruz para atender a las demandas de una sociedad que crece”, manifestó en declaraciones a medios.

Detalló que la lista está conformada por “gente que proviene del sector productivo, del campo, de las Pymes, emprendedores del sector independiente”, algo que en la provincia “es inédito, porque del primero al último provienen de esos sectores, gente que sabe lo que es pagar un 931 que son los aportes de los trabajadores, lo que es pagar impuestos, un sueldo, lo que es tener un negocio”, destacó.

En este sentido, habló sobre el rol que debería tener el Estado en cuanto al empleo en aquellos sectores productivos que son eje para Santa Cruz en materia de recursos, como lo son la minería, el sector petrolero, la pesca, entre otros.

“Una de nuestras propuestas es que el Estado vuelva a tomar el rol de contralor de los puestos de trabajo que necesitan tanto el sector de la minería como el sector del petróleo”, indicó Polke. “Vemos que hay mucha gente que viene de afuera, veo que bajan del avión y se suben a colectivos de empresas que no son santacruceñas para ir hasta los yacimientos”, apuntó en el reportaje.

Asimismo, enfatizó en que “el recurso minero, el recurso petrolero, el recurso de la pesca, es del Estado santacruceño”, a la vez reflexionó: “No puede ser que un joven que quiera entrar a trabajar le tenga que ir a pedir a un sindicato. La bolsa de trabajo debe ser manejada por el Estado provincial”.

Sobre la actividad productiva que genera la provincia, Polke señaló que “con el petróleo se hacen más de 100 productos, pero ninguno se hace en Santa Cruz, ninguno en la Patagonia, ese valor agregado que hay que darle al petróleo, al gas, a la minería, a la energía, es tan importante. Es generadora de recursos, generadora de riqueza y generadora de puestos de trabajo, cuando logremos que ese valor agregado se haga en Santa Cruz se van a solucionar muchos de los problemas que hoy tenemos”, aseguró.

Respecto a la generación de empleo, Polke destacó que tanto él como su candidata a vicegobernadora, Miriam Giorgia, y la lista que completa su sublema, “sabemos cómo generar puestos de trabajo, sabemos lo que Santa Cruz necesita para resolver la situación problemática que tiene, que no puede hacer frente a demandas salariales del sector docente o de salud, porque lo que está pasando es que el 80% del presupuesto de la provincia se destina a sueldos”.

“Entonces lo que hay que hacer es generar más riqueza para distribuir a estos sectores que demandan, y con toda la razón, porque los salarios son bajos”, planteó. “Sabemos administrar recursos, los que venimos del sector privado lo hacemos todos los días”, añadió el candidato.

Además, subrayó que en Santa Cruz “son casi 50 mil empleados públicos si tenemos en cuenta provinciales y municipales. La situación no da más, pero no hablamos de ajuste, a nosotros nunca nos vas a escuchar hablar de despidos, porque esos trabajadores hoy son nuestros clientes, y nosotros los vamos a cuidar”, explicó

