Pablo Grasso pone énfasis en la industrialización y la generación de empleo

En el marco de la reunión de la Unidad Básica Eva Perón, en Río Turbio, el candidato a gobernador indicó que tiene proyectos colectivos para resolver los problemas de la gente y reiteró la necesidad de industrializar la provincia.

El candidato a gobernador Pablo Grasso estuvo presente en la localidad de Río Turbio. Luego de una extensa agenda en zona norte, el dirigente de Construyamos Juntos se reencontró con los vecinos de la localidad de la cuenca.

Participó de una nutrida reunión en la Unidad Básica Eva Perón. Estuvo acompañado por las candidata a diputada Agostina Mora, por el candidato a diputado por pueblo Atanacio Pérez Osuna y la segunda candidata Patricia Maya, como así también la diputada provincial Karina Nieto. Hubo un importante acompañamiento de los vecinos.

En su charla, Grasso recordó los años en que Néstor Kirchner fue intendente de Río Gallegos y posteriormente Gobernador, indicando que él fue quien trazó el curso para Santa Cruz y el modelo que necesita la provincia. “Muchos pensaban que caminábamos entre pingüinos o ni siquiera sabían dónde quedaba Río Gallegos en el mapa. Pero él logró unir a todos los argentinos y argentinas, teniendo habitantes de primera en todo el país. Con todo lo que sucedía en ese momento, muchos pensaban que era imposible tener una provincia y un país distintos. Sin embargo, cuando avanzó transmitía algo: tenemos que escuchar a toda la gente y conocer el termómetro social”, indicó Grasso.

Luego remarcó que tanto él como todos los integrantes de su espacio político vienen de los barrios, escuchando los problemas de la gente. “Hoy uno ve a muchos compañeros que estuvieron al lado nuestro y de repente cambiaron su forma de hacer política. Habíamos defendido a nuestra querida Cuenca y de repente empezamos a ver salvatajes individuales, cada uno tirando para su lado. Y la política no es así. Hay proyectos colectivos para resolver lo que viven nuestros chicos y chicas, que necesitan empleo”, apuntó Grasso.

“Debemos generar alternativas, no depender solamente del petróleo, minería, pesca o carbón”, dijo y analizó que “la Usina de Río Turbio, los parques eólicos en Jaramillo, las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic se construyeron para generar energía. Dentro de poco, en Río Gallegos, empieza la única planta de petrolero no convencional fuera de Vaca Muerta. ¿Qué significa esto? Qué lo que pensó Néstor Kirchner de tener una provincia industrializada, le faltaba energía. Dejó todo para que las próximas generaciones se encarguen de las nuevas posibilidades de trabajo e industria”, sostuvo el candidato a Gobernador.

En este sentido Grasso volvió a pedir un modelo turístico federalizado para Santa Cruz, que no quede en dos localidades. “Ahí surgieron propuestas para entender que el turismo no es solamente El Calafate y El Chaltén, que se distribuyen la mayor cantidad de visitas y sólo el 6% recorre las otras localidades”, detalló. Y ahora pasa que no tenés lugar donde vivir en estas dos localidades. Tenés hoteles para trabajar, pero no para vivir y la gente habita hoy en casillas rodantes. Entonces tenemos que reconvertir el turismo con proyectos serios e inversión en infraestructura. Cómo hizo Néstor en El Calafate, construyendo un aeropuerto internacional. En esas cosas tenemos la posibilidad de reconvertir la economía. No podemos vivir del goteo del petrolero y que el sindicalista sea rico. No funciona así”, recriminó Grasso.

Uno de los problemas que ha escuchado Grasso en las comunas ha sido la necesidad de la generación empleo por fuera de la administración pública. “Generar empleo significa que el Estado acompañe para que nuestros pibes y pibas sean emprendedores, que puedan tener empleados y sigan acompañando, en busca de independencia económica con crecimiento y que lo puedan sostener a lo largo del tiempo”, cerró.

El candidato a gobernador Pablo Grasso expresó su preocupación por la falta de empleo que afecta a la población en la provincia de Santa Cruz. Destacó la importancia de la industria petrolera en el norte de la región y mencionó la necesidad de apoyar a los trabajadores del sector pesquero en Puerto Deseado.

Grasso enfatizó en la importancia de adaptarse a los nuevos tiempos tecnológicos, haciendo referencia a la robótica, la programación y la necesidad de generar oportunidades de empleo para los jóvenes que aún no han tenido la posibilidad de ingresar al mercado laboral.

El candidato también mencionó la relevancia de la minería en la provincia, anunciando la incorporación de Javier Castro a su fórmula para reglamentar la participación de las mineras y contribuir a la situación económica de la región.

También manifestó su preocupación por la educación en la provincia y cuestionó la promoción automática de los estudiantes sin cumplir con los requisitos académicos. Propuso sentar a la mesa de discusión a los trabajadores de la educación, a los estudiantes y a representantes políticos para mejorar el sistema educativo, incluyendo la participación de la Universidad y expertos en la materia.

El candidato subrayó la importancia de la participación de todos, tanto jóvenes como personas de diferentes edades, en la construcción de la comunidad y la búsqueda de soluciones para los desafíos que enfrenta la provincia de Santa Cruz.

Pérez Osuna: “Grasso va a transformar Santa Cruz”

El candidato a diputado por Municipio de Río Turbio comparó al candidato a gobernador con la figura de Néstor Kirchner. Indicó que Río Gallegos es el modelo a seguir en todas las localidades de la provincia.

Junto a un importante número de militantes y con el acompañamiento de candidatos que integran la lista de Construyamos Juntos, Osuna indicó que Grasso transformará Santa Cruz, comparándolo con la figura del ex presidente Néstor Kirchner.

“Escuchamos cada acto que viene realizando y comparábamos como se dirige en cada localidad. Yo tengo 67 años, y he escuchado tantos discursos, y la verdad es que me emocioné muchísimo. Porque Grasso se dirige con fuerza, compromiso y sentimiento a cada vecino; a los jóvenes; a los adultos y a las personas de la tercera edad. Habla de cómo va a resolver los problemas”, sostuvo.

“Y uno ve también a quienes arman su discurso de profesional, con tanto estudio del discurso, pero sin contenido. Esa es la diferencia. Me hace acordar a dos grandes líderes que tuvo Santa Cruz: a Néstor Kirchner y a Arturo Puricelli, quienes decían lo que sentían y creían y no buscando palabras bonitas”, recordó Osuna.

Osuna remarcó que con Grasso “vamos a tener a un dirigente de calidad y humano por muchos años. Uno miraba a la gente que estaba escuchando a Grasso y veía esa emoción porque les habla del corazón y del alma. Él va a transformar Santa Cruz, como lo viene haciendo en Río Gallegos”.

“La diferencia de Grasso y el resto es que le sobran propuestas y la capacidad. Te acompañamos para desarrollar ideas y generar cosas para sociedad. Trabajaremos codo a codo. A Pablo lo conozco hace mucho tiempo, nunca perdimos el contacto y siguió siendo el mismo de siempre”, explicó, cerrando con la comparación con Néstor, señalando que ambos han sido grandes líderes para Santa Cruz.

