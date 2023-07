Llugdar: “Repudiamos los hechos de violencia, debemos respetarnos entre Trabajadores y como ciudadanos”

El Secretario General del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral hizo alusión al enfático rechazo de la Institución que conduce, hacia las agresiones perpetradas contra el candidato a Gobernador por Arriba Chubut, Juan Pablo Luque en la ciudad de Trelew, en el marco de una caminata donde era acompañado por la militancia peronista.

El líder sindicalista puso de manifiesto su repudio a los actos de violencia vividos y subrayó la importancia del trabajo y la seriedad que este debe tener en la labor conjunta a los candidatos y el proyecto de inclusión y generación de empleo que encarna tanto Luque en la provincia como Othar Macharashvili a la Intendencia de Comodoro Rivadavia en fórmula con Maximiliano Sampaoli a la Viceintendencia.

Lo hizo en el marco de una multitudinaria Asamblea en las instalaciones de la Base que tiene la empresa Manpetrol en la zona de Valle Hermoso, Yacimiento Cerro Dragón, donde encabezó dicho acto junto a los candidatos al Ejecutivo comodorense y postulantes al Concejo Deliberante de esa ciudad.

José Dante Llugdar, acompañado por miembros de Comisión Directiva de la Institución, vertió dichos conceptos en diálogo con Reporte Petrolero Austral, a través de Petroleros Jerárquicos Radio, remarcando en la ocasión la importancia de contar con un medio de comunicación propio al igual que sucede en instituciones hermanas del ámbito gremial, como el recientemente inaugurado y que tiene como Director a David Klappenbach, poniendo en valor el aprendizaje de dichos gremios que les acompañaron, ayudaron y fortalecieron.

“Esta Asamblea es una fiesta cívica en el lugar de trabajo y dentro de los Yacimientos. Eso me pone muy contento, pero no puedo dejar pasar por alto lo que pasó este jueves en Trelew con Juan Pablo, porque desde ya que nosotros repudiamos estos hechos, creemos que estas cosas no conducen a nada. Primero, porque debemos respetarnos entre Trabajadores y Trabajadoras, y como ciudadanos por sobre todas las cosas”, determinó.

Y agregó que “los hechos de violencia nos retrotraen al pasado y nosotros estamos convencidos de que tenemos que mirar hacia el futuro. Por eso el acto de hoy en un lugar de Trabajo con los candidatos y con los Trabajadores, no solamente los Petroleros Jerárquicos sino también la UOM, la UOCRA. Los Camioneros y muchas instituciones hermanas que nos acompañan”.

“Esto tiene que ver con que Comodoro Rivadavia es sinónimo del trabajo, de la seriedad con que nos ven desde todos lados, cómo nos comportamos de cara al futuro, que es lo que tenemos que demostrar permanentemente para que lleguen las inversiones, demostrándola no sólo con lo que decimos sino con cómo nos comportamos”, sostuvo.

Llugdar remarcó que “este es un largo camino, estamos dentro de una provincia y si se genera esta violencia, no llegamos a nada. Ojalá pase rápido esto y que estemos todos juntos promoviendo que esta gente que hoy generan hechos de violencia, también tenga la oportunidad de tener un trabajo. Esto lo pueden hacer únicamente dirigentes que apuestan al futuro, al trabajo y por sobre todas las cosas a la unidad, el peronismo”.

“Esto no pasa por una cuestión de afinidad, sino que tiene que ver con un proyecto vinculado a la inclusión, de buscar la forma de generar puestos de Trabajo, también con nuestra Institución que hoy construye un colegio y apunta a la Educación; con la enseñanza para nuestros hijos, la Salud, y es lo que promueven nuestros dirigentes, nuestro futuro Intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili y nuestro futuro Gobernador, Juan Pablo Luque”, analizó.

Del mismo modo, aludió que dicho proyecto traspasa también los límites de Ramón Santos hacia la vecina provincia de Santa Cruz, pensando en que el Sindicato tiene un alcance regional y en torno a ello estuvo apoyando en las últimas horas la candidatura a Diputado por el Pueblo de Miguel Troncoso en la ciudad de Caleta Olivia, representando al sublema Fuerza Joven dentro del partido Provincia Joven. “Esto tiene que ver con el futuro de la Cuenca del Golfo San Jorge”, cerró.

Macharashvili

A su turno, el actual Viceintendente comodorense manifestó su satisfacción por presentarse ante los asambleístas en su calidad de candidato al Ejecutivo local, al hablar sobre “la importancia de trabajar juntos y en paz para impulsar el crecimiento de la Cuenca, la provincia y la ciudad”.

Asimismo, mencionó también la necesidad de repudiar la violencia y confiar en la Justicia, destacando “el compromiso de Juan Pablo Luque como próximo Gobernador y el trabajo en equipo para transformar la ciudad”.

