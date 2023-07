Sandra Diaz: “Escuchar y que nos escuchen tiene un gran valor, ese es el camino y lo seguiremos recorriendo”

Así lo manifestó la candidata a Diputada por Municipio del Sub lema “Mas Cerca”, en relación al recorrido que junto a su compañero de fórmula Carlos Aparicio están realizando por diferentes barrios de la localidad.

En ese sentido explicó que “estamos caminando todos los días los barrios de nuestra ciudad, esta tarea la hacemos con un gran grupo de militantes, amigos y vecinos que sin tener una pertenencia política nos acompañan en este recorrido”. La Profesora Sandra Diaz detalló que se siente “muy agradecida por ese acompañamiento”, además dijo “esta es una experiencia muy significativa, hablar cara a cara con el vecino, con la familia con el comerciante del barrio, con los jóvenes, es muy gratificante escucharlos y que también te escuchen”.

En otro tramo de sus declaraciones, hizo referencia a su condición de Docente, manifestando que “llevo 25 años en la Universidad contribuyendo a formar futuros profesionales, y me he encontrado con varios ex alumnos y sus familias, eso es muy gratificante para una persona como yo que ha dedicado su vida a la formación docente, recibir los abrazos y el cariño de mis ex alumnos me ha dado mucha fuerza y energía en este camino que estamos transitando”.

La candidata a diputada por Pueblo evaluando la visita a diferentes barrios dijo que “Seguimos escuchando a nuestros vecinos en cada barrio de nuestra ciudad, con Carlos Aparicio tenemos una raíz familiar común, nuestros padres que vinieron del norte han sido pioneros en esta localidad, ambos somos herederos de ese espíritu de trabajo y sacrificio, sabemos que nada es fácil en la vida, por eso en este recorrido nos encontramos con distintas realidades que es necesario cambiar. Escuchar y que nos escuchen tiene un gran valor, ese es el camino y lo seguiremos recorriendo” enfatizó

