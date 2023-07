Una campaña limpia: Sandra Díaz y Carlos Aparicio firman un acta de compromiso

En las instalaciones del local partidario “BASES CALETA OLIVIA” a las 13hs los candidatos a Diputados por Municipio Sandra Díaz y Carlos Aparicio del sublema “Más Cerca” firmaron un acta de compromiso por una campaña limpia y responsable, junto a los Secretarios municipales Contreras Rubén (Servicios) y Sotomayor Silvina (Ambiente)

El compromiso asumido por los candidatos tiene que ver con la preservación del ambiente y el patrimonio histórico de nuestra ciudad y en tal sentido impulsa que su campaña será en los términos respetuosos del ambiente y la limpieza urbana. Además destacan el rol de los secretarios presentes en la firma, ya que desde el comienzo de la gestión se han comprometido por el mejoramiento urbano y ambiental de nuestra localidad, hacer respetar las ordenanzas vigentes y realizando diversos operativos para el mejoramiento urbano, ambiental y territorial de Caleta Olivia.

En tal sentido la Candidata a Diputada por Municipio Prof. Sandra Díaz expreso “Estoy muy contenta que junto a mi compañero de fórmula Carlos, y los secretarios Silvina y Rubén podamos realizar la firma de un acta en la que nos comprometemos concreta y seriamente en primer lugar, en respetar las ordenanzas vigente y en segundo termino en la preservación del ambiente y el patrimonio de Caleta Olivia. Sin lugar a dudas, el cambio climático es un eje de trabajo de nuestras propuestas y si el 13 de Agosto resultamos electos Diputados por Municipio será un tópico que abordaremos con mucho compromiso y honestidad”

Por su parte el Dr. Carlos Aparicio y compañero de formula de la Docente Universitaria Sandra Díaz, expuso que “Un compromiso que desde el km 0 que se oficializo nuestra lista junto a Sandra pensamos esta acta de compromiso, porque creemos que la cuestión ambiental es un eje fundamental, no solo del presente sino que también para las futuras generaciones. Hemos decidido en esta contienda electoral NO pintar paredones. NO colocar pasacalles. NO pintar espacios públicos. Instalar carteleria de forma ética y entregar folleteria de manera responsable. Para nosotros es un orgullo esta iniciativa y continuaremos trabajando en el mismo sentido”

Comentarios

comentar