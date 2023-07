Pablo Grasso dijo que “se terminó el tiempo de la resignación. Es el momento de las oportunidades”

Pablo Grasso estuvo presente este martes en la Comisión de Fomento de Jaramillo y Fitz Roy y dio a conocer su plataforma electoral ante cientos de personas que llenaron el salón. Lo hizo acompañado de su compañero de fórmula, Javier Castro; el vicegobernador de Santa Cruz, Eugenio Quiroga; la comisionada de fomento, Ana María Urricelqui, y los candidatos y candidatas a diputados por distrito y por Municipio de distintas ciudades de zona norte.

Al dirigirse a los presentes, Grasso describió la realidad que viven las localidades que tienen menor cantidad de habitantes. “Siempre cuando se discute política se habla de los grandes cascos urbanos. Se habla de la inversión per cápita y te dicen que no inyectan más porque es demasiado. Y hay localidades que han quedado muy atrasadas y necesitan el acompañamiento del estado nacional y provincial. Y si las cosas no salen bien, los perjudicados son los vecinos de nuestra provincia”, inició su discurso.

“Ustedes saben que falta mucho por hacer. Esto no es solamente un trabajo de campaña, sino que se será como siempre lo hemos hecho. Los vamos a acompañar, estaremos al lado de ustedes y hablaremos de cómo podemos construir juntos una provincia distinta”, dijo.

“Venimos a unir a la provincia de Santa Cruz. Quiero estar en todos los lugares de mi provincia para estar al lado de la gente, discutiendo política como hacía Néstor Kirchner, y sin olvidar de dónde venimos. Si tenemos en claro de donde venimos, el cambio será rotundo en cada lugar porque estaremos fuertes, sabiendo para qué lado vamos. Desde esta hermosa localidad, que ha costado mucho pelear por cada logro, decimos que los vecinos y vecinas de nuestra provincia serán tratados de forma igualitaria, federal y con compromiso”, desglosó Grasso sobre su visión de provincia.

En relación al rol del Estado, indicó que tiene que estar presente para absolutamente todos “sin importar los matices”. “Si entendemos -continuó- que entre todos podemos reconvertir la economía y generar empleo, no hará falta venir a decir que queremos trabajo en el petróleo, la pesca o la minería. El turismo en Santa Cruz tiene que ser un eje fundamental”.

“Haremos la innovación que realizamos en Río Gallegos. Los mismos que fundieron la Municipalidad de la capital de Santa Cruz son los que hoy están al lado de los que dicen ser gente nueva. Por eso tengan cuidado porque en estos momentos te prometen solucionar el mundo y cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo no pudieron lograrlo. Lo mejor que hemos hecho es estar al lado de la gente. Vimos todo el esfuerzo de las personas de diferentes sectores en esta hermosa localidad”, aseveró.

Por último, Grasso invitó a los presentes a “construir juntos un mejor futuro”. “Acá -finalizó ante la euforia de los vecinos- tienen un hombre común que quiere seguir trabajando al lado de todos, como lo soñó Néstor Kirchner. Nunca bajen los brazos, no aflojen y siempre piensen con la cabeza y el corazón. Se terminó el tiempo de la resignación. Es el momento de oportunidades para todos”.

Javier Castro: “Debemos ayudar al que la está pasando mal, redoblando los esfuerzos para encontrar las soluciones”

En su alocución, el candidato a vicegobernador reiteró que “no hay que bajar los brazos y debemos ayudar al que la está pasando mal, redoblando los esfuerzos para encontrar las soluciones. Este es nuestro gran desafío. Tiremos todos para el mismo lugar”.

“Vamos a cambiar la historia de Santa Cruz. La sociedad se sentirá parte de este proyecto. Eso me impulso para estar hoy acá. Los necesitamos a todos en el territorio, no en una oficina alejados de la sociedad. Este es el momento para torcer el rumbo. Merecemos estar mejor. Recuerden siempre de donde viene Pablo Grasso. Es del mismo lugar donde están hoy ustedes, desde las bases. Recorrió todos los caminos pensando en el bien común. Estamos convencidos y comprometidos para hacer realidad el sueño de los santacruceños”, cerró.

Ana María Urricelqui: “No es casualidad que la mayoría de los intendentes estén hoy en este proyecto con Pablo Grasso”

En su turno, la comisionada de fomento agradeció el acompañamiento y dijo que “Pablo Grasso será el próximo gobernador porque es el mejor candidato de estas elecciones. Nosotros queremos una Santa Cruz mejor y confiamos plenamente en Grasso porque lo hará realidad”.

En relación a la actual situación que atraviesa el país, Urricelqui dio un panorama “en nombre del peronismo de Santa Cruz y de la zona norte de la provincia” y confesó que “entristece mucho el desánimo y la indiferencia que afecta a todos los partidos políticos. Sin enojarnos, y escuchando a la sociedad como viene haciendo Grasso, debemos reinventar este movimiento, que siempre fue el respaldo político de nuestros gobiernos populares”.

“Nuestra zona norte, que aporta tanta riqueza a las arcas de Santa Cruz, levanta la mano porque quiere una mayor participación en un gabinete provincial. Sino no nos sentimos representados. La zona norte tiene que reventar las urnas como siempre lo ha hecho. Sé que vamos a poder hacerlo, volviendo a las fuentes”, afirmó.

Sobre el apoyo a Grasso, Urricelqui explicó que “apostamos a Pablo Grasso, el hombre que vino a reconocernos y a demostrar su trabajo. Hizo todos los pasos: militante, concejal, intendente y va a ser un gran gobernador. Tenemos que estar para ayudarlo. Siempre el trasvasamiento generacional es importante, pero de nada sirven si no está consolidado el poder político. Tendremos un gobierno que hará historia, nuevamente, en la provincia de Santa Cruz”.

“Aquí -siguió- está el hombre que va a batallar y conducirá los destinos de Santa Cruz. Cuando nos hicimos cargo en 2015, no había nada para Santa Cruz. Y a Grasso le tocó la misión de conducir el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, institución desbastada en la que no había un peso. Y se hizo cargo con coraje, pasión y humildad. Recorrió cada pueblo de su provincia para ver cuál era la situación. Tenía fe y esperanza y transformó el IDUV, dialogando permanente con cada intendente. No es casualidad que hoy la mayoría de los intendentes estén en este proyecto con Pablo Grasso”.

La comisionada de fomento dijo que “Grasso es el candidato del interior de Santa Cruz. Es un hombre joven con ganas de hacer, como en Río Gallegos, que le pone alma y vida a su trabajo”.

“Leopoldo Marechal, ese gran escritor peronista, decía que el peronismo es como el otoño, que aún envuelto en hojas secas viene cargado de semillas. Se viene otro otoño, cargado de semillas, de la mano de Pablo Grasso”, concluyó.

Tomás Cabral busca ser la voz de “los pueblos pequeños”

También tomó la palabra Tomás Cabral, que es candidato a Diputado por Pico Truncado. Visiblemente emocionado, expresó su agradecimiento a Pablo Grasso por la convocatoria para estar en la lista y destacó que busca representar a los pueblos pequeños de Santa Cruz. También agradeció a la militancia y presentó a su compañera de lista Vanina Segovia.

