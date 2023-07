Sandra Díaz y Carlos Aparicio, la fórmula para defender a Caleta Olivia y Cañadón Seco

En un impactante acto de lanzamiento de campaña la formula encabezada por la Prof. Sandra Díaz y el abogado Carlos Aparicio, presentaron el sublema “más cerca” con el apoyo de sindicatos, fundaciones, centro de estudiantes, agrupaciones sociales y políticas, cooperativas, históricos dirigentes políticos y vecinos y vecinas de nuestra ciudad, la fórmula para diputados por municipio celebro un impresionante acto de campaña en las instalaciones del sindicato de luz y fuerza.

Con un gran trabajo de organización y con fuerte presencia de la militancia local vienen trabajando hace tiempo con la firme convicción de representar al municipio de Caleta Olivia y Cañadón Seco en la legislatura provincial.

En tal sentido lo expreso el candidato a diputado por municipio Carlos Aparicio “hoy dimos una muestra de fe popular, la unidad no solo de nuestro arco político sino también de cientos de vecinos y vecinas que creen en Sandra y quien les habla para defender los intereses de caleta y cañadón. Para eso venimos trabajando, caminando y escuchando a cada vecino, a cada club, a cada organización y a cada fundación, estamos seguros de realizar un trabajo que sea un nexo para que cada política de estado le llegue a todos y todas”

Sandra Díaz y Carlos Aparicio junto al acompañamiento del candidato a vicegobernador y candidatos a diputados provinciales, fueron fuertemente respaldados con una gran presencia en el acto de lanzamiento, eso demuestra un posicionamiento muy fuerte de cara a las próximas elecciones del 13 de agosto, donde a nivel provincial se elegirán entre los cargos más relevantes gobernador y vice y en el ámbito legislativo la renovación de las 24 bancas de diputados provinciales.

la profesora universitaria Sandra Díaz con gran emoción expreso “estoy muy contenta por el gran acompañamiento de mis compañeros y compañeras, de cada sindicato, de las juventudes, las fundaciones y de otros candidatos de diversos sublemas, entiendo que la unidad es fundamental para construir la victoria del 13 de agosto. Pero más me emociona el afecto de los vecinos y vecinas, su calidez a la hora de recibirnos, de poder interactuar, sus muestras de apoyo en la calle. a mi como caletense, hija de trabajadores que desde chica milita para transformar las realidades es un objetivo cumplido por le digo a cada vecino de caleta y cañadón que me acompañe en la formula que integramos junto a Carlos Aparicio, vamos a defender con tenacidad a nuestras comunidades en la cámara de diputados de la provincia. Para mí no hay honor más grande y respetable que sea mi pueblo quien me elija democráticamente” concluyó la candidata a diputada por municipio.

Comentarios

comentar