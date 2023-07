Alicia: “Con el aporte de YPF vamos a tener una nueva planta de ósmosis inversa en Santa Cruz”

Así lo manifestó la gobernadora Alicia Kirchner durante el acto de presentación por parte del Gobierno de Santa Cruz e YPF, de un plan de inversión para la creación de una planta potabilizadora de agua de mar mediante ósmosis inversa en Caleta Olivia; y se dio a conocer las líneas de créditos de programa CreAr. Resaltó la importancia del aporte de la empresa de bandera para garantizar una mejor calidad de vida de la comunidad. De este modo la provincia será la única en tener tres plantas de ósmosis inversa en el país.

Durante el acto, la mandataria provincial se dirigió a los presentes, destacando en primera instancia su alegría por estar en la localidad de Caleta Olivia. “Estoy muy contenta de estar compartiendo este momento, saludo a los vecinos y vecinas como así también al intendente Fernando Cotillo. Además, saludo a las autoridades nacionales que nos visitan”, expresó. A la vez, resaltó que fundamentalmente queda en claro que hay un proyecto y cuando hay un proyecto, hay futuro. “Podemos tener muchas falencias y nos faltan muchas cosas, pero miremos el camino que hemos recorrido y de manera ascendente. Con Pablo González, nos tocó gobernar la provincia durante cuatro años y fue durante el gobierno nacional que llevaba el ingeniero Macri y que no era para los argentinos y argentinas, sino que estaba absolutamente privatizado, pero el amor y el arraigo a esta tierra, nos hizo enfrentar los distintos problemas y ser más creativos que nunca”, manifestó. En ese sentido, continuó: “Así fue que entre todas las cosas que nos pasaron cómo Caleta Olivia tuvo un acento especial en las decisiones tomadas. Con todo el desarrollo de la industria, teníamos graves problemas y no creo que estén solucionados totalmente, dado que no había agua suficiente y las familias de la localidad se las tenían que arreglar como podían. Es así que se tomó la decisión de construir la planta de ósmosis inversa y quien estaba como presidenta era Cristina Fernández de Kirchner, pero faltaba el 25 por ciento. Y en estas decisiones que tomaba el ingeniero paralizó la obra que era de Santa Cruz”.

“Esto generó un problema para nuestra gente de Caleta Olivia. Y fue entonces que en estas ideas creativas porque no teníamos un peso, dijimos que íbamos a terminar la planta nosotros. Para hacerlo se creó un fondo especial de responsabilidad social y se hizo un fondo fiduciario en el banco provincia que era el primero que se hacía a través de la minería. Así se crearon los Fondos UNIRSE. Con estos fondos terminamos de construir la Planta de Ósmosis Inversa de esta localidad y la de Puerto Deseado”, explicó la Gobernadora.

En otra parte de su alocución, comentó que tuvo la oportunidad de viajar a Israel hace un año atrás debido a la preocupación que existe por los recursos hídricos. “Viajamos para buscar los distintos estudios y soluciones para nuestra provincia, anticipándonos porque el problema del agua, es un problema que existe en el mundo. No queremos encontrarnos con las situaciones que ahogan, sino que hay que preverlas antes. Eso si se piensa, se planifica y mira hacia el futuro, sino uno se sienta y hace las cosas que se presentan en el día. Cuando fui a Israel una de las visitas que hicimos fue a las plantas de ósmosis. No puedo decirles el orgullo que sentí, cuando pude expresar que en Santa Cruz tenemos las dos únicas plantas de osmosis inversa del país”. subrayó.

Asimismo, expuso que la planta de ósmosis inversa de Caleta Olivia genera 11 millones de litros, pero todavía no alcanza. “Con este aporte que nos hace YPF con esta nueva planta, vamos a cuidar el ambiente y seguramente tendremos que hacer más. Pero el tema es no parar, siempre seguir”, aseguró.

En ese contexto, la gobernadora de los santacruceños y santacruceñas, sostuvo: “No hay proyecto sin articulación, fundamentalmente si no hay equipo, y hay equipo cuando todos nos ponemos la camiseta de Santa Cruz, la cual tiene que estar acompañada por un proyecto”.

“Es fundamental tener memoria, nuestro voto vale. Hay que pensarlo y definirlo porque eso determina los modelos de provincia o de país. La política energética para nosotros es importante. Santa Cruz es energía renovable”, enfatizó Alicia.

Además, dijo que si miramos hacia el futuro necesitamos tener ingenieros en energía y si Santa Cruz es energía, tenemos que tener ingenieros. “Quiero contarle a los santacruceños y santacruceñas que hay solo dos carreras de ingeniería en energía en el país y una de ellas, esta acá en Santa Cruz”.

Finalmente, la Gobernadora se refirió a las líneas de crédito para el sector de petróleo y gas, y para proveedores de YPF que fueron presentadas en esta jornada. Al respecto, indicó: “La valorización productiva está en los fondos que hoy se ponen a disposición de las distintas empresas y en la capacitación. De esa manera, hay un proyecto. Es cierto que con la capacitación tenemos que esperar más tiempo, pero como nosotros queremos invertir en Santa Cruz en capacitación no debe dejarse nunca.

“Más allá de los funcionarios de turno, los que deben asegurar que pase eso son ustedes santacruceños y santacruceñas. Quien quiera conducir tiene que saber hacía donde va y tiene que ser absolutamente creativo con un trabajo articulado”, concluyó.

Comentarios

comentar