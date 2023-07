García Cuerva se despidió de Río Gallegos e inauguró la Iglesia del barrio San Benito

Este sábado, la comunidad riogalleguense despidió en lo que fue su última misa en la ciudad a Monseñor Jorge García Cuerva, quien a partir del próximo sábado será nombrado Arzobispo de la diócesis de Buenos Aires. Lo hizo en el marco de la inauguración de la Iglesia del Barrio san Benito, un espacio soñado por el Padre Juan Barrios y durante años esperado y anhelado por toda la comunidad.

El intendente Pablo Grasso, acompañado por el secretario de Legal y Técnica, Gonzalo Chute, el diputado por pueblo Eloy Echazú, el diputado Martín Chavez y la Ministro de Igualdad e Integración Agustina Mora, fueron parte de esta inauguración tan esperada.

En la oportunidad, Monseñor destacó este nuevo templo que además funcionará como centro social destinado a la contención de vecinos: talleres, comedor, ropero y lo que sea necesario para mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector.

«Para construir una comunidad se necesitan cosas que no tienen precio. ¿Dónde compro fraternidad? ¿En qué corralón me venden perdón o amistad? ¿En qué supermercado puedo comprar paciencia, respeto, amor al prójimo?”, dijo Monseñor durante la ceremonia. “Por eso, hoy la gran novedad no es solo la alegría de este hermoso edificio, sino que una comunidad que ya venía caminando, lo haga en un espacio como éste, que no pasen frío y estén cómodos”, dijo.

Recordó “las primeras comuniones donde hubo que extender una alfombra sobre los escombros para que parezca linda. La gente ponía telas y trataba de adornar un edificio donde había palomas que entraban y no podían salir. La novedad es esta comunidad que camina».

El obispo, quien valoró todo lo que se lleva en su corazón, testimonios de mucha gente luchadora, bendijo a la gente y a la infraestructura.

Recibió de la comunidad diferentes ofrendas y elementos para el oficio de los sacramentos, además de los planos del edificio.