Estreno de la obra «Pozo de Zorro» en la Sala Estable de Títeres «Los Cuatro Vientos»

La función tendrá lugar el próximo domingo 9 de julio a partir de las 18 horas en la Sala Estable de Títeres.

«Estamos ya a punto de estrenar una obra que hace rato estábamos con ganas de hacerlo, y veníamos aplazando este gran día para poder darle lo mejor a nuestro público», afirmó María Paredes en comunicación con Voces y Apuntes. La sala contará con un cupo limitado de 30 personas, por lo que se ha planificado una función adicional para el próximo sábado 15 de julio.

«Pozo de Zorro» es un espectáculo que aborda la temática de la soberanía de las Islas Malvinas, inspirado en los acontecimientos ocurridos durante los días en los que dos soldados estuvieron atrincherados en un pozo de zorro. La obra fue escrita por uno de los integrantes del grupo y su realización es totalmente a cargo de Los Cuatro Vientos, con la participación de María Paredes en la dirección.

«De alguna manera, está basado en una historia real, con algunas diferencias para llevarlo de la realidad a la ficción titiritera», comentó Paredes. La puesta en escena promete una experiencia teatral única, en la que el público no tendrá una participación activa, ya que la obra no está destinada para niños tan pequeños y no involucra el tradicional ida y vuelta que caracteriza a las obras infantiles.

María Paredes y el elenco de «Los Cuatro Vientos» invitan a todos los amantes del teatro a que los acompañen este fin de semana para presenciar «Pozo de Zorro». Con su propuesta innovadora y comprometida, la Sala Estable de Títeres promete cautivar al público con esta obra que trasciende los límites y aborda una temática relevante y conmovedora.

Escuchá la entrevista completa:

